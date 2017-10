UPDATE / MARIUS URSOI S-A SPÂNZURAT! ŞI-A EXPLICAT GESTUL ÎNTR-UN BILET DE ADIO

8

tacere

daca nici acum nu se poate tace, nu se poate cantari nimic... bune, rele avem toti pe constiinta, de ce sa aruncam cu pietre? in ciuda a tot ce se spune, a avut rezultate de necontestat ca sportiv si mai tarziu ca antrenor, iubea ce facea. Ascultati-i pe copiii aia de la club, care aveti curiozitatea de a ajunge acolo. Legat de trecutul lui judiciar, totdeauna se spun jumatati de adevar. Haideti sa-l lasam sa se odihneasca in pace, desi nu stiu daca mai exista liniste pt el. Daca e ceva ce as acuza vehement la el e ultimul gest: Nu Iulica, nu merita!