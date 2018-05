Cazul "Am crezut că aţi plecat acasă…". Poliţia: "Serviciul Rutier Constanţa este prevăzut cu un ghişeu de relaţii cu publicul". Iată orarul!

1

Cadru Legislativ

Comunicatul politiei e bine redactat. In plus ofera si informatii auxiliare ajutatoare si pt. un nespecialist.(valoarea semnaturii pt. doc.). Din cite se zice si in comunicat dovada respectiva pt. retinerea permisului (cu sau fara nr. procesului verbal atasat) nu ar ajuta pt. contestare. A nu semna ceva nu e aici o "greseala" este doar o optiune unde cadrul legislativ actual are alternative. ( am gasit pe net la adresa avocatnet.ro/articol_25154 detalii suplimentare)."... puteti depune o plangere impotriva unui proces-verbal de contraventie in termen de 15 zile de la data comunicarii. Daca ati semnat procesul-verbal pentru luare la cunostinta, termenul curge din momentul intocmirii sale, insa daca procesul-verbal va este trimis prin posta, termenul de 15 zile incepe sa curga de la data primirii documentului, indicata de stampila Postei.Atentie! Exista posibilitatea ca procesul-verbal de constatare a contraventiei sa nu fie completat cu respectarea tuturor prevederilor legii, ceea ce poate atrage nulitatea documentului ..."