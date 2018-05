Abuz, eroare sau lege aplicată? De ce tace Poliţia? Să fie vorba de-un agent din Dosarul Rutiera?

Abuz, eroare sau lege aplicată? De ce tace Poliția? Să fie vorba de-un agent din Dosarul Rutiera?

Prezentam, în ediția de ieri, cazul unui șofer constănțean care a rămas fără permis într-un context cel puțin confuz. Omul și-a spus povestea și, firesc, am solicitat și punctul de vedere oficial al Poliției în legătură cu speța incriminată.Surprinzător, reacția poliției nu a venit. Codrin Popoiu, cel care o înlocuiește pe Cristina Vasile, purtător de cuvânt al IPJ Constanța, aflată în concediu, a declarat: „Nu fac niciun comentariu cu privire la situația relatată!”. Scurt, fără absolut nicio explicație!Muțenia poliției lasă loc de interpretare. Să fi fost vorba despre un abuz al agentului constatator? Sau despre un document întocmit eronat de către omul legii? Apropos, șoferul rămas fără permis spune că agentul cu pricina este Adrian Chisoiu. Acest nume apare și în celebrul Dosar Rutiera, despre care nu mai comentăm… Să fie o potrivire de nume?La aceste întrebări sunt convins că vom primi răspuns, mai devreme sau mai târziu, sub o formă sau alta.Până atunci, puteți citi din nou povestea constănțeanului rămas fără permis.XXXUn constănțean a rămas fără permisul auto, în urma unei manevre considerate de Poliția Rutieră peste limita legii, iar cazul său a devenit unul special în condițiile în care nu poate contesta această decizie în instanță. De ce? Veți vedea în rândurile următoare.Scena cu pricina s-a petrecut în data de 21 martie 2018, în jurul orelor 18.00, pe strada Nicolae Iorga, în dreptul Spitalului Județean. Șoferul se numește Iulian Bratu, are 53 de ani și conducea un autoturism-taxi.„Circulam dinspre strada Lahovary către bulevardul Tomis. În dreptul barierelor de acces către spital, circulația era blocată de un autoturism Logan, care făcuse accident. Era pe banda 2, iar pe prima bandă era ambulanța. Mașina poliției a oprit în spatele Loganului. S-a format o coadă mare de mașini. Toată lumea aștepta ca poliția să dirijeze circulația, dar timp de aproximativ 15 minute nu s-a întâmplat acest lucru.Atunci, am depășit mașina de poliție, intrând pe contrasens maximum 40-50 cm., iar în urma mea au trecut apoi și celelalte mașini. Polițistul a sărit din mașină și m-a oprit doar pe mine. Mi-a fost ridicat permisul de conducere pe o perioadă de 30 de zile”, a povestit constănțeanul.Din acest punct, lucrurile devin și mai interesante.„I-am spus și la fața locului dlui polițist. Am permis de 31 de ani, timp în care nu am luat o amendă, un radar, nici nu mai vorbesc despre permis ridicat. I-am reproșat că mai bine ar fi făcut să dirijeze circulația, să gestioneze altfel situația decât să stea în mașină. I-am spus că, din punctul meu de vedere, este un abuz și am refuzat să semnez procesul verbal”, a explicat Iulian Bratu.Mare greșeală a făcut constănțeanul. Fără acest proces verbal, nu poate merge în instanță!„Am primit dovada, dar pe aceasta nu apare numărul procesului verbal. Am luat legătura cu avocatul și mi-a spus că nu are ce să conteste în instanță. Procesul verbal are seria PCTX, iar în dreptul numărului nu scrie nimic!!! Am mers la Poliția Rutieră, să lămuresc lucrurile. A ieșit o doamnă și a spus că o să verifice. Am așteptat o oră și jumătate, nu mai venea nimeni să îmi răspundă. Am bătut iar pe la uși, am găsit-o pe doamna respectivă, care mi-a răspuns: «Credeam că ați plecat acasă!»”, relatează interlocutorul nostru.El va trebui să aștepte două luni, pentru a primi acasă procesul verbal, pe baza căruia să încerce ulterior să depună contestație în instanță. Practic, își va ispăși pedeapsa înainte de a putea face contestația.„Poate am greșit, poate nu am greșit. Asta instanța o va decide. Dacă am greșit, da, plătesc, să fiu tras pe dreapta. Am cameră video pe bord, am martori care erau în mașină. Ceea ce mi se pare absurd este că nu pot contesta în instanță. De ce nu are număr procesul verbal, este ceva de ascuns?”, se întreabă constănțeanul.Acesta a precizat că procesul verbal a fost întocmit de agentul Adrian Chisoiu.