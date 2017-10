Ancheta "Cuget Liber"

Cât pierde statul român din afacerea "Daewoo - Mangalia" (III)?

În episoadele anterioare ale anchetei noastre am văzut că societatea româno-sud coreeană Daewoo - Mangalia Heavy Industries se află într-o stare falimentară, fiind cocoșată de pierderi și datorii. Am arătat, de asemenea, că cea mai mare parte din veniturile ei pleacă în Coreea sub diferite forme - comisioane de tot felul, plăți pentru proiecte, dobânzi bancare, tablă navală, motoare, echipamente și nisip -, că din România, se consumă doar produse cu valoare adăugată foarte mică - apă și curent electric - plus forța de muncă. Despre aceasta din urmă vom vorbi în episodul de astăzi.Jonglerii cu forța de muncă La înființare, la 14 februarie 1997, Daewoo - Mangalia avea 3.400 de angajați, preluați de la Șantierul Naval „2 Mai“ Mangalia (acționarul minoritar). Acționarul majoritar, concernul Daewoo, se angajase să facă din DMHI șantierul naval „number one” al Europei și să sporească numărul locurilor de muncă. O vreme s-a părut că promisiunea va fi respectată. Numărul angajaților proprii a crescut la 3.929, în 2009, apoi a început să scadă continuu, până la 2.574, în 2014. În schimb, a crescut numărul locurilor de muncă mult mai prost plătite de la așa-zișii subcontractori. În prezent, aceștia îi furnizează companiei Daewoo - Mangalia mai mult de 5.400 de lucrători.Sistemul de lucru cu furnizorii de forță de muncă s-ar fi extins și mai mult în dauna propriilor locuri de muncă, dacă nu s-ar fi opus sindicatul.Cum funcționează colaborarea cu așa-zișii subcontractori? „Daewoo - Mangalia asigură totul: materiale, echipamente, scule, dispozitive de lucru, iar firmele respective vin doar cu forța de muncă” - afirmă Marin Florian, președintele Federației „Navalistul”.Deși muncesc cot la cot cu angajații Daewoo - Mangalia, lucrătorii subcontrac-torilor câștigă mult mai puțin decât ei.„Unii dintre muncitorii subcontractorilor sunt plătiți cu salariul minim pe economie; iau 700 de lei în mână. Uneori sunt trași pe sfoară. 30 de muncitori au fost înșelați de un subcontractor bulgar, care nu le-a dat niciun ban pentru munca depusă la Daewoo - Mangalia. Oamenii l-au părăsit și s-au dus la un subcontractor român, dar au pățit același lucru. În final, au ajuns la un subcontractor coreean” - relatează liderul de sindicat.Am în față o sesizare din data de 16 iulie 2015, adresată Inspectoratului Teritorial de Muncă, care ilustrează cum își tratează lucrătorii mulți dintre subcontratorii Daewoo - Mangalia.Un grup de opt salariații ai societății Nova Spot SRL reclamă următoarele: „Salarizarea parțială a orelor efectuate, inclusiv a orelor de noapte pentru luna iunie 2015; neasigurarea materialelor igienico-sanitare; neasigurarea alimenta-ției de protecție; neasigurarea apei minerale conform OG 99/2000 (în cursul lunilor iunie și iulie au fost înregistrate temperaturi extreme); nu s-a eliberat fluturaș salarial, deși s-a solicitat de mai multe ori; deși numărul de salariați este mai mare de 21, nu există un contract colectiv de muncă la nivel de unitate. Solicităm un contrat de muncă. Solicităm ca inspectorii de muncă să ne contacteze la locurile de muncă.” Sesizarea este semnată de Marin Borza, Stelian Tofană, Relu Chirea, Cristian Stelian Stan, Claudiu Mario Bugeanu, Viorel Mortu, Laurențiu Pascale și George Flueraru.Unde se duce profitul DMHIDe loc surprinzător este că, în timp ce compania Daewoo - Mangalia înregistrează pierderi din ce în ce mai mari, subcontractorii ei fac profit. Iată, Nova Spot SRL, despre care se vorbește în sesizare, din 2009 până în 2014 a fost numai pe profit. Anul trecut a obținut un excedent brut de 132.231 lei.Interesant este mai ales cazul societății Daewoo Mangalia Human Resources Ma-nagement SRL (DMHRM), la care Daewoo - Mangalia este asociat unic, și al cărei rol este, în esență, acela de a-i furniza firmei mamă forță de muncă ieftină. Respectiva societate a fost înființată pentru a contracara presiunile salariale venite din partea sindicatului. În intervalul 2009 - 2014, numărul lucrătorilor angajați la DMHRM a crescut de la 430 la 1.047, iar cu excepția anilor 2010 și 2012, firma a fost pe profit. Spre exemplu, în 2013 a obținut un profit brut de 199.035 lei, iar în 2014, de 2.224.530 lei. Mai trebuie remarcat faptul că, activele imobilizate ale acesteia sunt de numai… 52.515 lei.Din aceste exemple reiese că mecanismul economic este următorul: Daewoo - Mangalia cheltuiește pentru asigurarea locurilor de muncă, acumulând pierderi și datorii, iar subcontractorii - furnizori de forță de muncă ieftină fac profit. Faină socoteală!De loc surprinzător este faptul că unii dintre cei ce aveau obligația să apere interesele statului român în Daewoo - Mangalia, în calitate de vicepreședinți ai companiei, și-au înființat firme subcontractoare.De aceea, nu trebuie să ne mai mirăm că afacerea Daewoo - Mangalia a înșelat așteptările statului român. (Va urma)