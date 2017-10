Cât pierde statul român din afacerea "Daewoo - Mangalia" (I)?

7

Ma bucur ca s-a ajuns aici.

Ma bucur foarte mult ca s-a ajuns aici cu acest santier. Cunosc foarte bine acel loc si sunt mandru ca am plecat de acolo. Imi aduc aminte de acei romani care sa plimbau prin orasul Mangalia in salopete. Asa ii educau Koreenii, iar ei trebuiau sa se supuna din stiu eu ce motive personale sau ambtii de viitor. Erau mandri de ei in acele salopete si incercau sa ofere un exemplu orasului Mangalia. Ceea ce de fapt nu stiau este ca luau parte la un alt sistem corupt ce ne afecteaza pe toti mai devreme sau mai traziu. Dar na , ce nu face romanul pentru un pumn de bani ! Sincer , am participat si la greva dorita de toti acei angajati dezamagiti. Organizata de Marina Florian. O tiganie macabra. Nici nu era de mirare ca , compania nu ne oferea atentie. Pai nici eu nu as fi oferit atentia unor oameni care bateau cu betele in butoaie , suflau in vuvuzele , mancau seminte si se manifestau ca niste maimute. Mi-a parut rau ca am participat la asa circ. Dar una peste alta vreau sa spun ca ma bucur pentru ce se intampla acum acelui santier naval din orasul Mangalia. Oamenii inca nu inteleg ca schimbarea pleaca de la noi. In acel santier oamenii se trateaza rau unul pe celalalt si bunul simt este departe de ei. Atat de departe incat nu ai nici speranta ca l-ai putea vedea catusi de putin. Mentalitatea comunista domina in acel santier iar viata acolo nu este usoarea pentru nimeni cu asa oameni incuiati. P.S. Pentru domnul Codrescu inca am acelasi gand. Astept sa mori fraiere ! Si nu , nu-mi este rusine cu acest gand pentru ca este un comunist imputit care a putut face diferenta dar nu a avut curaj. Mai usor a fost sa dea in cap celor din neamul lui si sa-si ofere loialitatea strainilor pentru un pumn de bani. Sa-si puna copilul bun de nimic intr-o pozitie ce necesita numai mainile adanci bagate in buzunar si privirea in gol pana in ziua de salariu s.a.m.d.