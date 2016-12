PATRONUL "LACTATE BRĂDET" S-A ŢINUT DE CUVÂNT. "Punem bazele unei noi companii"

PATRONUL "LACTATE BRĂDET" S-A ȚINUT DE CUVÂNT. "Punem bazele unei noi companii"

Într-un mesaj adresat celor care l-au susținut de când a închis fabrica, Marius Badea, patronul „Lactate Brădet”, venea cu o propunere inedită, zilele trecute, într-o postare pe pagina oficială de Facebook:„Vreau să vă propun ceva inedit. (…)Haideți să facem un brand al românilor, un produs românesc pentru noi, să știm cu adevărat ce mâncăm, să știm cu adevărat că produsul are un preț corect și o calitate deosebită, să fim siguri că putem să-l dăm copiilor noștri și nimeni să nu-l mai poată contesta(…)".Practic, Marius Badea propune crearea unei companii la care să participe toți cei interesați. Mesajul său nu a rămas fără ecou, ci din contră. Oamenii au fost foarte receptivi și dornici să pună o piatră la temelia unei companii românești, care să ne garanteze că știm într-adevăr cu ce ne hrănim."Oamenii au fost foarte receptivi la propunerea pe care am lansat-o, au reacționat într-un număr foarte mare, chiar mai mult decât mă așteptam. În prezent, lucrurile s-au așezat și lucrăm la un plan concret pentru a pune bazele companiei despre care vorbeam în postare. Vom lua o decizie în acest sens, pe care o vom anunța în zilele următoare. Între timp, se lucrează la plan, ne aflăm încă în discuții cu persoane avizate. În perioada imediat următoare vom anunța și metoda prin care urmează să înființăm noua companie. Deocamdată nu vă putem oferi alte detalii.", a declarat, pentru Cuget Liber, Marius Badea, patronul "Lactate Brădet".Între timp, pe pagina de Facebook a companiei, postările de susținere sunt nenumărate, oamenii arătând, așa cum au făcut-o și în alte situații, că poporul are, într-adevăr, un cuvânt de spus, mai ales când vine vorba despre un aspect atât de fragil, respectiv sănătatea:„Dacă statul român condus de slugi vândute nu este în stare să protejeze producătorii autohtoni, avem atunci posibilitatea să ne ajutăm singuri. Sunt convins ca susținerea publică va fi pe măsură.”„Ideea unui SA este excelentă. Discutați și puneți la cale un plan”„Vă propun să creăm o societate pe acțiuni, în care să se implice financiar prin cumpărare de acțiuni, orice român care are încredere în acest proiect și în managementul dvs. și al familiei dvs. Personal mă pot implica atât în calitate de avocat să asigur asistența legală pentru proiect, cât și în calitate de investitor.”„Aș dori să investesc în aceste acțiuni! Susțin produsele românești, autentice și rețetele tradiționale!”„Excelentă inițiativă,domnule Badea. Vă susținem și după 25 de anipe piața românească, vă înțelegem cel mai bine. Contați pe noi șipe experiența noastră în marketing.”„Minunat! Uniți vom reuși să dovedim că se poate”