Patronul de la BRĂDET, decizie radicală: "VREAU SĂ VĂ PROPUN CEVA INEDIT!"

Ştire online publicată Vineri, 04 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După scandalul care a creat isterie la nivel național, în contextul în care au existat voci care au afirmat că Lactatele Brădet ar fi fost infestate cu bacteria ecoli, aceasta fiind cauza morții mai multor copii din Argeș, bolnavi de sindrom uremic, patronul firmei reacționează într-un mesaj pe Facebook:"A spune ca va multumesc pentru ce ati facut este prea putin, le sunt recunascator tuturor, chiar si celor ce ne-au criticat, stim ca nu suntem perfecti . Am inteles mai bine ca niciodata ce inseamna sa fim uniti si va iubesc enorm de mult pentru acest lucru. Am inteles inca o data, ca lucrurile materiale sunt trecatoare si nu trebuie sa ne legam de ele. Vreau sa va propun ceva inedit. Nu stiu daca se poate, dar lansez o idee si va rog sa o analizati. Dumneavoastra ati facut ,,lactatebradet" un brand cunoscut national. Eu cred ca este normal ca acest nume foarte drag mie sa vi-l dau dvs pentru ca nu este meritul meu si el trebuie sa se intoarca la cei ce l-au creat cu adevarat. Haideti sa facem un brand al romanilor, un produs romanesc pentru noi, sa stim cu adevarat ce mancam, sa stim cu adevarat ca produsul are un pret corect si o calitate deosebita, sa fim siguri ca putem sa-l dam copiilor nostri si nimeni sa nu-l mai poata contesta. Vrem din toata inima sa impartim cu dvs tot ce am realizat in acesti 15 ani. Rog persoanele care au studii in domeniu sa ne spuna daca se poate face, total transparent, ceea ce va propun in randurile de mai jos:Crearea unei companii la care sa participe toti cetatenii care doresc, fiecare cu cat doresc. Eu personal vreau sa ma implic cu voia dvs sa realizam cea mai mare fabrica de lactate a Produsului Romanesc. Vrem sa folosim experienta noastra pentru a realiza o companie care sa urmareasca cu prioritate maxima interesele cetateanului roman. Eu pun la dispozitie toate activele firmei noastre cu bune si rele, dvs celor care ne-ati sustinut neconditionat. Romania a fost saracita in toti acesti ani de tot ce a avut. Haideti sa ne unim fortele cu totii si chiar sa facem o companie a romanilor de care sa fie mandru fiecare, de la mic la mare, orice copil sau cetatean ce traieste in Romania. O companie romaneasca care sa investeasca in casa ei, o companie care sa produca pentru comunitatea ei produse sigure si sanatoase. Am sa ma implic total pentru a realiza acest proiect daca dvs doriti, daca aveti incredere si credeti ca este posibil. Dumnezeu sa ne ajute! Cu mult respect pentru toti, Marius Badea in numele intregii familii."