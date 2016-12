IMAGINI ŞOCANTE! „Tati e la Doamne-Doamne!“ Cum s-a întâmplat TRAGEDIA DE PE PODUL IPMC

5

PROTECTIA CARE UCIDE

NU STIU CINE ESTE ACEASTA VICTIMA SI NU MA INTERESEAZA IN MOD DEOSEBIT ISTORIA LUI.MII DE OAMENI MOR IN ACCIDENTE RUTIERE SI FIECARE ARE O ISTORIE PROPRIE. CE ESTE SOCANT ESTE CALITATEA INFECTA A CEEA CE TREBUIE PRIN DEFINITIE SA PROTEJEZE. CUM ESTE POSIBIL CA O BARA DE OTEL, BARA DE PROTECTIE, SA SE RUPA CA UN GARD DE NUIELE? SFATUIESC FAMILIA SA FACA O EXPERTIZA SI SA URMAREASCA PENAL CONSTRUCTORUL.INDIFERENT DACA CONDUCATORUL AVEA VITEZA EXCESIVA. CU UN BUN AVOCAT AVETI SANSE MARI DE CASTIG DE CAUZA.