Criza locurilor de practică pentru cadeţi are soluţii! (II)

Criza locurilor de practică pentru cadeți are soluții! (II)

În ediția din data de 11 februarie 2014 a ziarului „Cuget Liber”, am prezentat inițiativa lansată de Sindicatul Liber al Navigatorilor pentru asigurarea a cel puțin 100 de locuri de practică pentru cadeții cu cele mai mari medii la absolvire.Pe scurt, proiectul constă în înființarea Fundației „Cadetul Român”, a cărei menire va fi să încheie contracte de practică cu armatorii și să asigure indemnizațiile și cheltuielile de transport ale cadeților. Finanțarea ar urma să fie asigurată de către membrii fundației ANR, CERONAV, Universitatea Maritimă Constanța, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Maritim, Asociația Agențiilor de Crewing din România, SLN și alte entități. Acest sistem funcțio-nează cu bune rezultate în Norvegia și în multe state europene și din Extremul Orient. De ce nu ar merge și la noi? Este nevoie doar de voință din partea celor ce răspund de soarta marinăriei și care câștigă de pe urma ei.Apropos de beneficii, Laurențiu Mironescu, președintele Ligii Navale Române, declara în urmă cu patru ani, la lansarea proiectului „Academica”, următoarele: „Din salariile navigatorilor intră circa 250 de milioane de euro pe an, în țară. Este o sumă uriașă în condițiile economice de astăzi. Câte industrii produc venituri nete atât de mari, în România? Industria shipping-ului este în continuă evoluție, din toate punctele de vedere. Dacă vrem să ne păstrăm locul în piață, rezerva de navigatori a României trebuie să se adapteze continuu la cerințele ei, iar pentru aceasta este nevoie de strategie.”La cele 250 de milioane de euro intrate în țară, din care o mare parte ajung la bugetul statului sub formă de taxe și impozite, trebuie adău-gate milioanele de euro câștigate în mod direct de instituțiile statului român, din taxe de școlarizare, de examinare și certificare a pregătirii profesionale, precum și milioanele de euro câștigate de companiile de crewing din România. Cât din aceste sume se reîntoarce sub formă de servicii pentru navigatori și pentru cei ce se pregătesc să devină marinari? Mult prea puțin, altfel nu s-ar fi ajuns la criza fără precedent cu care se confruntă cadeții români. Acum a venit momentul ca o cotă mai mare din veniturile aduse de navigatori și studenți să fie folosită la scoaterea marinăriei din marele impas.Instituțiile statului și companiile private trebuie să privească re-sursele alocate Fundației „Cadetul Român” ca pe o investiție productivă, întrucât acest proiect va contribui la salvarea profesiei de marinar în România. Dacă marinăria n-ar mai exista, respectivele entități și-ar pierde rostul pe pământ. De aceea, ele au obligația să trateze rezolvarea crizei locurilor de practică pentru cadeți ca pe propria lor problemă de viață și de moarte.„În acest moment avem o descreștere a numărului navigatorilor care sunt efectiv în industrie“ - atrage atenția Adrian Mihălcioiu, pre-ședintele SLN. „Comparând datele din anul 2000 cu cele din 2005, din 2010 și de la sfârșitul lui 2013, constatăm că de la circa 18.000 de navigatori activi în industrie s-a ajuns la aproape 12.000. Pe de altă parte, media de vârstă a crescut de la 32 la 37 de ani. Un calcul simplu ne arată că, dacă se continuă în același ritm, în următorii 13 ani vom avea doar 6.000 de navigatori activi, iar media de vârstă va urca la 42 de ani. Dacă nu acționăm acum și nu stopăm declinul, riscăm ca în anul 2040 să nu mai avem navigatori sau numărul lor să fie nesemnificativ. Să nu uităm că, în 1989, România avea apro-ximativ 12.000 de navigatori în marina comercială și aproape 6.000 în flota de pescuit“.