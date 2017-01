Criza locurilor de practică pentru cadeţi are soluţii! (I)

Criza locurilor de practică pentru cadeți are soluții! (I)

„Eu vreau să navighez, dar toți m-au refuzat. Am terminat cu media 9,12 și nu am găsit unde să fac practica. Am fost pe la toți (agenții de crewing - n.n.). Cei mai buni nu au avut locuri, iar alții cereau bani și eu nu am de unde. Vă rog SLN, faceți ceva! Când am început școala nu mi-am dat seama că sunt înșelat prin nepriceperea mea. Am știut că nu îmi asigură practica, dar mi-au zis că sunt foarte multe agenții care sunt înnebunite să ia cadeți. Acum văd altfel lucrurile, dar prea târziu. Sunt mulți colegi bine pregătiți, dar nu avem unde să ne ducem. Nimeni nu ne ia.”Aceasta este confesiunea unui absolvent de învățământ superior de marină, care semnează cu numele Ștefan comentariul la articolul „Viitorul navigatorilor români e în pericol!”, publicat în ediția din 7 fe-bruarie 2014 a ziarului „Cuget Liber”.Dragă Ștefane, am o veste bună pentru tine și colegii tăi: Sindicatul Liber al Navigatorilor a inițiat un proiect prin care se asigură cel puțin 100 de locuri de practică pentru cadeții cu cele mai mari medii la absolvire.„Soluția propusă de noi, pe care o punem în dezbatere publică, nu este nouă. Se practică cu succes în Norvegia, dar nu numai. Am putea-o numi „modelul norvegian”. Am purtat discuții la nivel internațional cu partenerii noștri de dialog social (armatori și asociații ale armatorilor - n.n.). Ne-au asigurat că există posibilitatea certă de preluare a cadeților români în condițiile împărțirii cheltuielilor între ei și o entitate din România” - a declarat Adrian Mihălcioiu, președintele SLN.Respectiva entitate ar putea fi Fundația „Cadetul Român”, din care ar trebui să facă parte, în calitate de membri: Ministerul Transporturilor - prin Autoritatea Navală Română și CERONAV, Ministerul Educației - prin Universitatea Maritimă Constanța, Ministerul Apărării - prin Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, mediul privat - prin Colegiul Maritim și Asociația Agențiilor de Crewing din România, organizațiile non - guvernamentale reprezentative ale navigatorilor - prin SLN, alte organisme.Fundația ar urma să asigure cel puțin 100 de locuri de practică pe an, din care 50 pentru cadeții de la punte și 50 pentru cei din sectorul mecanic și electric. Potrivit calculelor SLN, este nevoie de un buget anual de 360.000 de dolari pentru stagiile de practică de la punte și 180.000 de dolari pentru cei din compartimentul mașini. Din acești bani, fiecărui cadet îi vor fi asigurate o indemnizație de 500 de dolari pe lună (în conformitate cu contractele colective de muncă aprobate la nivel internațional și național) și cheltuielile de deplasare. Armatorii urmează să suporte cheltuielile de la bordul navelor. Sursa de finanțare pentru realizarea obiectivului fundației o reprezintă cotizațiile anuale ale membrilor ei. Acestea ar urma să fie achitate conform unei scheme. Banii nu vor putea fi folosiți decât pentru stagiile de practică ale cadeților, cheltuielile de funcționare a fundației urmând să fie suportate din alte surse. Locurile de practică vor fi repartizate, în deplină transparență, primilor 100 de cadeți, în ordinea mediilor. Metoda va stimula competiția între studenți, va contribui la creșterea calității forței de muncă marinărești și la eliminarea discriminării între sexe. Astfel, fetele - cadet vor avea șanse reale să ajungă pe mare.