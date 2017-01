FRAUDA se EXTINDE! Răducu Popescu, dezvăluiri incendiare despre MIZERIA de la BACALAUREAT

5

Rugăminte

Acest Leonard este sigur un om bolnav și trebuie conștientizat că are nevoie de tratament urgent sub strictă supraveghere, nu în ambulatoriu! La Palazu Mare poate găsi asistență de specialitate, dar dacă nu are încredere în medicii de acolo, îi recomand să meargă la Bălăceanca, Socola, e cam departe și cum e în criză, cine știe ce-i capabil să facă pe drum… Nebunul în cauză cere domnului Răducu Popescu să dea afară bătrânii (la dumnealui în familie se numesc hodorogi) din Constanța.!!!! Și unde vrea nebunul să-i ducă, în deșert? Aflat în plină criză, schizofrenicul, scrie popescu și constanța, dar are grijă să scrie corect Leonard ceea ce dovedește o exacerbare a propriului eu, lucru care va da și el destul de mult de gândit medicilor specialiști. Înțeleg că dumnealui face naveta, ceilalți călători să-l observe atent, că-i periculos, dar alta este problema: în mediul rural, la începutul anului școlar se mai fac acele teste psihologice cadrelor didactice? Nu cred, nebunul (Leonard) o dovedește! Domnule Răducu Popescu, dacă îl cunoașteți pe acest Leonard, vă rog frumos, făceți-i un bine, luați-l cu binișorul și poate reușiți să-l convingeți să se interneze, bolile psihice sunt foarte grave, dar pot fi totuși tratate și ameliorate cât de cât. Dovediți încă o dată că sunteți un sufletist și vă gândiți la cei aflați în suferință!