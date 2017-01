UPDATE / FRAUDĂ LA BAC, în NĂVODARI! O clasă întreagă ELIMINATĂ după ce CAMERELE video au surprins TOT!

1

Faceti justitie!

Imi pare bine ca in sfarsit coruptia din invatamant incepe sa fie vazuta si sanctionata! Sunt anumite cadre didactice spagare, care fac averi din practici pacatoase, existand o adevarata filiera de corupti si necinstiti, care merita sa infunde puscaria! Si eu sunt cadru didactic, insa nu fac parte din sistemul corupt, din care foarte mult s-au capatuit peste masura! Nu cu mult timp in urma, am participat la un concurs de titularizare si, desi am sesizat atat directorul liceului respectiv, cat si Inspectoratul Scolar C-ta de hotia la care am fost supus, contracandidata mea se inspirase minute in sir din lucrarea mea, nimeni nu a luat nici o masura impotriva acesteia, desi pe caseta inregistrata se vedea foarte clar acest lucru! Nu stiu de ce, dar cred ca unii oameni din sistem sunt extrem de corupti si coruptibili! Sa se faca justitie!