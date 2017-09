Cazul Şcolii nr. 16 / Gina Tone: "Cer public scuze domnului Ciorogaru!" Şi totuşi, cine-i vinovatul?

1

Scoala 16

Da. Problema acuta e rezolvata. Dar pe termen lung nu pot sa nu stau ca pe gimpi gandindu-ma ca astfel de situatii se pot repeta. Nu putem schimba acum sistemul in 2 zile si rezolva problemele omenirii, dar putem incepe sa fim oamenii care pretindem ca suntem, putem sa fim cea mai buna varianta a noastra fiecare in bransa lui: profesorul in misiunea lui de a educa tinerii, doctorul in cea de a salva vieti, parintii, in misiunea de a creste copii in asa fel incat copiii lor sa nu se mai lupte cu astfel de situatii ilogice. E simplu daca pornim cu bunavointa de la cea mai mica veriga. Scoala si cei care conduc scoli sunt parti importante in lantul dezvoltarii noastre.