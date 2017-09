Situaţie incredibilă la Şcoala nr. 16 din Constanţa. Copii cu flori, într-o clasă fără... învăţătoare!

4

Profesor injosit

Anul acesta am vrut sa intru in invatamantul de stat, pana acum am predat numai la privat limba germana si am lucrat in mediul corporatist. Am alergat pe la isj cu intrebari si dosare unde am fost tratata de fiecare data cu o nesimtire de nedescris si am fost umilita mereu cand am cerut o informatie.Am acasa colectie de diplome si cursuri si module psihopedagogice pe germana, economie, sanatate (farmacie) si mi s a ras in nas la Inspectoratul Scolar Judetean Constanta ca nu pot sa predau nimic, ca nu este nici un post disponibil. Am incercat sa ma inscriu in "cursa" pentru necalificati unde de asemenea nu am reusit nici macar sa obtin informatia referitoare la actele necesare dosarului pentru a putea preda, iar daca citeste cineva acest mesaj as vrea sa dati o fuga pe la inspectorat si sa verificati care erau pasii pentru a preda ca necalificat, precum si "amabilitatea" angajatilor isj. Pe site ul isj trebuia sa intri pe un forum, de acolo te redirectiona pe nu stiu ce site unde aveai nevoie de un user si o parola pe care trebuia sa le cauti nu stiu unde etc, pe scurt nici macar informatia inscrierii nu era la vedere, iar procesul extrem de dificil: depunerea unui dosar foarte consistent pentru care trebuia sa mai alergi cateva zile, apoi depunerea dosarului si sustinerea testarilor nu la inspectorat, ci la Scoala nr 38 Constanta. Evident ca in momentul in care am incercat sa mi depun dosarul a foat respins fiind incomplet (mai aveam nevoie de o adeverinta in original de la ultimul angajator care nu e din Ct si pe care o aveam in copie de pe mail). Dupa drumuri batute aiurea pe la inspectorat degeaba, incercari esuate, acte legalizate, xeroxate, cazier, adeverinta medicala etc am capitulat si mi am dat seama ca nu are rost oricum stresul pentru cei 1500 lei salariul pe care ii castig doar dintr o saptamana relaxata de meditatii. Dar vroiam sa predau de placere si pentru ca la scoala unde aveam de gand sa activez este criza de profesor de germana, m am interesat direct. Probabil ca si anul acesta copiii vor face anumite materii cu femeia de serviciu sau mai stiu eu cu ce pers total necalificate. Mi am propus sa incerc si la anul sa ma inscriu din ambitie si sa inregistrez absolut tot, anumiti oameni nu au ce cauta la isj si in invatamant si trebuie sanctionati, dar daca nu se plange nimeni oficial, nu se ia nici o masura.