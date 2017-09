Cazul Şcolii nr. 16 / Când directorii se ceartă, suferă elevii! Şi un punct de vedere al unei învăţătoare

Cazul Școlii nr. 16 / Când directorii se ceartă, suferă elevii! Și un punct de vedere al unei învățătoare

Iată, punctual, ce spun cei implicați în fenomen.„Angajările se fac de către Inspectoratul Școlar Județean, eu le-am spus că nu mai accept această situație și că trebuie să am urgent om pe post. Însă, știți cum e, toate posturile au fost ținute de fostul director, nu au fost scoase la titularizare și acum am ajuns în situația aceasta”, a declarat, ieri, actualul director al Școlii nr. 16, prof. Gina Tone, atunci când a fost întrebată de către colega Andreea Perhaiță despre situația cu pricina.În replică, fostul director al Școlii nr. 16, prof. Ion Denys Ciorogaru, a postat următorul comentariu pe contul său de Facebook:„Având în vedere discuțiile aprinse pe tema articolului din Cuget Liber, fac următoarea precizare: deocamdată, nu comentez nimic, aștept doar retragerea afirmațiilor respective, asumarea greșelilor care au produs de fapt acest incident și scuze publice. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, voi face corecțiile necesare apropo de situația reală care a dus la acest articol, plus voi sesiza autoritățile în drept pentru CALOMNIE. Fac acest lucru ca o favoare Școlii pe care am condus-o aproape 4 ani, nu celor care vremelnic o conduc într-un fel sau altul”.Iată și un alt punct de vedere, trimis de învățătoarea Cristina Tirla: „Am fost pentru un an detașată la Școala gimnaziala Nr. 16 Constanța. Am venit prin detașare în interesul învățământului, atunci când directorul unității era domnul profesor Ion Denys Ciorogaru.În perioada în care i s-au solicitat posturile vacante la învățământul primar, domnul director a trimis la ISJ 4 posturi vacante astfel: 1 post pentru clasa pregătitoare, 1 post pentru clasa a 2-a, 1 post pentru clasa a 3-a și unul pentru clasa a 4-a. Astfel, la clasa pregătitoare ar fi fost 4 clase, iar la celelalte clase, posturile ar fi fost ocupate de oameni care au predat timp de doi ani - este vorba de doamna învățătoare de la clasa a 2-a și de la clasa a 4-a. Eu aș fi fost ultima învățătoare pentru elevii clasei a 3-a, care în decurs de trei ani au schimbat patru învățătoare.Având în vedere anii anteriori, ani în care populația școlară a crescut la această școală, sub conducerea domnului director Ciorogaru, acesta a dispus formarea a patru clase pregătitoare, cu trei titulari și un post scos la concurs. Până acum, nu am găsit nimic sub preș, nu?În ianuarie, s-a schimbat directorul, iar noul director, în persoana doamnei Tone Gina, a reușit performanța de a renunța la un post de învățător la clasa pregătitoare pentru nerealizarea planului de școlarizare. Concursul de pretransfer s-a realizat în mandatul doamnei Tone, care și-a ocupat posturile vacante cu titulari. La 1 septembrie 2017, unul dintre titularii angajați a anunțat că intră în concediu prenatal și una dintre doamnele învățătoare care ar fi trebuit să preia clasa pregătitoare a anunțat că intră în concediu fără plată. Teoretic, doamna director ar fi avut timp să găsească înlocuitori, deoarece mai erau etape de mobilități în acea perioadă.Consider că vina pentru această situație îi aparține în totalitate doamnei director”.