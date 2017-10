INTERNET MOBILE WORLD. Două zile dedicate businessului de calitate Timp de două zile, 4 și 5 octombrie, în Pavilionul Central Romexpo, businessul de calitate este la el acasă în cadrul celei mai ample expo-conferințe B2B din regiune, aflată la a șasea ediție și dedicată soluțiilor digitale și IT."La cea ... miercuri, 4 octombrie | Tehnologie |

HP concediază 5.000 de angajați Hewlett Packard Enterprise dă cincii mii de oameni afară, a aflat Bloomberg, adică un angajat din zece.Compania însăși e produsul unei tăieri - e una din bucățile în care s-a spart vechiul HP chipurile pentru eficientizare. A preluat ... 22 septembrie | Tehnologie |

SUV-ul Urus al Lamborghini va fi prezentat in decembrie Lamborghini va prezenta in decembrie versiunea de productie a SUV-ului Urus care fusese anuntat sub forma de concept acum doi ani. Compania va incepe in 2018 sa comercializeze modelul care ar putea sa dubleze vanzarile marcii. Modelul va ... 13 septembrie | Tehnologie |

Samsung Galaxy Note 8, record de rezervări în SUA Noul smartphone Samsung Galaxy Note 8 a atins un nivel record de rezervări în Statele Unite ale Americii, unde va fi lansat la comercializare pe 15 septembrie, a anunțat compania sud-coreeană, citată de agenția EFE și ... 10 septembrie | Tehnologie |

Țeapă de proporții pe WhatsApp, aveți grijă! Kaufland, Tarom și Emag reacționează Zilele acestea circulă pe rețeaua de comunicare Whatsapp un mesaj prin care utilizatorii sunt anunțați că au câștigat un voucher în valoare de 250 de lei ce poate fi folosit în magazinele Kaufland. De asemenea, tot prin mesaje WhatsApp ... 5 septembrie | Tehnologie |

Google și-a schimbat logo-ul. Iată pe cine celebrează Google sărbătorește 83 de ani de la nașterea lui Eduard Khil cu un Doodle special.Artisul a devenit faimos în Occident după ce cântecul său "I Am So Happy to Finally Be Back Home", înregistrat în urmă cu 50 de ani a devenit hit ... 4 septembrie | Tehnologie |

WhatsApp lansează o nouă aplicație WhatsApp, companie deținută de Facebook, lucrează la o nouă aplicație pentru companii, care le va permite acestora să interacționeze mai ușor cu clienții, potrivit unei pagini descoperite pe site-ul său de suport tehnic. Mai mult ... 1 septembrie | Tehnologie |

Facebook introduce abonamentul plătit Șeful Facebook, Mark Zuckerberg, a confirmat recent că utilizatorii rețelei de socializare vor putea să se aboneze curând, contra-cost, pentru a avea acces în cadrul rețelei la conținutul publicațiilor media.Așadar, Facebook va avea un ... 26 august | Tehnologie |

Samsung a lansat noul telefon Note 8 Lumea tehnologiei este în culmea entuziasmului! Samsung a lansat, la New York, miercuri noul telefon Galaxy Note 8.Noul smartphone dispune de două camere foto, de 12 megapixeli, acest lucru fiind o premieră pentru Samsung, deși ... 23 august | Tehnologie |