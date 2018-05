Zuckerberg, audiat azi în Congresul american: ”Nu ne-am dat seama de cât de mari sunt responsabilităţile noastre”

Zuckerberg, audiat azi în Congresul american: ”Nu ne-am dat seama de cât de mari sunt responsabilitățile noastre”

Marţi, 10 Aprilie 2018.

CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg intenționează să-și asume răspunderea personală față de ”erorile” comise de rețeaua de socializare, care nu a știut să anticipeze utilizarea abuzivă a resurselor sale, în audierile foarte așteptate de azi, în Congres, relatează AFP, citata de news.ro.„Noi nu am făcut suficient să împiedicăm aceste instrumente să fie folosite în mod rău intenționat (...). Nu ne-am dat seama de cât de mari sunt responsabilitățile noastre și a fost o eroare gravă. Este eroarea mea și îmi pare rău”, urmează el să spună, potrivit textului intervenției sale transmis luni de Comisia pentru Comerț din cadrul Camerei Reprezentanților, care urmează să-l audieze miercuri.El urmează să fie audiat azi în Senat.În acest text, el enumeră încă o dată măsurile deja adoptate și măsurile promise în vederea rectificării tirului, una dintre numeroasele încercări de a limita pagubele unui scandal care costă scump Facebook în privința imaginii și care a condus la deprecierea valorii sale pe bursă.Audierile în fața parlamentarilor americani, azi și miercuri, vor reprezenta un adevărat test pentru tânărul conducător, în vârstă de 33 de ani, și rețeaua de socializare pe care a creat-o, care revendică în prezent peste două miliarde de membri.El este pus la stâlpul infamiei pentru că a permis să fie divulgate date personale aparținând câtorva zeci de milioane de utilizatori - până la 87 de milioane potrivit Facebook - ce au ajuns pe mâna societății de analiză de date Cambridge Analityca (CA), care a lucrat apoi pentru campania candidatului republican Donald Trump în alegerile prezidențiale americane din 2016.Grijuliu în pregătirea terenului acestor audieri în mai multe comisii parlamentare, la Washington, Zuckerberg și-a multiplicat anunțurile și interviurile în ultimele săptămâni, promițând o îmbunătățire printr-o serie de măsuri, dintre care unele intră în vigoare de luni, în vederea unei mai bune protejări a datelor utilizatorilor și împotriva unei manipulări politice prin intermediul rețelei de socializare.Mark Zuckerberg, care nu reușește să scape de imaginea de tânăr arogant și puțin comunicativ, va trebui ca de această dată să-i convingă atât pe congresmeni - foarte porniți împotriva Facebook, pe care unii vor să îl încadreze și mai mult juridic -, cât și pe utilizatorii săi - a căror încredere este puternic zdruncinată de scandaluri.Tot luni Facebook a promis să înceapă să-și informeze - printr-o alertă pe fluxul de actualități - clienții ale căror date au ajuns, fără ca aceștia să știe, pe mâinile Cambridge Analityca, printr-o aplicație de teste psihologice descărcate pe contul lor de Facebook de către aproximativ 300.000 de persoane.La acea vreme, în 2013, sistemul permitea acestui tip de aplicații externe să acceseze profilul celor care l-au descărcat, dar și pe cele ale prietenilor lor, o posibilitate suprimată între timp, care explică numărul atât de important de membri potențial vizați.Parametrii cu privire la confidențialitate - considerați de către unii de neînțeles sau înșelători - ar urma, tot de luni, să fie mai ”lizibili” și mai ușor accesibili utilizatorilor.„Știți, nu putem să le dăm pur și simplu oamenilor un mod de a se exprima. Trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că acest mijloc nu este folosit pentru a se orchestra din străinătate ingerințe străine în alegeri sau a se difuza informații false”, a declarat Mark Zuckerberg într-un interviu pentru revista The Atlantic.Rețeaua este vizată de anchete și plângeri din toate direcțiile, pe ambele maluri ale Atlanticului, după izbucnirea, la jumătatea lui martie, a scandalului Cambridge Analityca.Facebook, la fel ca Google sau Twitter, au servit, fără să vrea, drept o trambulină a unei vaste operațiuni de destabilizare a alegerilor americane în 2016, atribuită de către justiția americană Rusiei, cu scopul de a-l ajuta pe Trump să fie ales președinte.Facebook a anunțat duminică faptul că a suspendat altă firmă de analize de date - Cubeyou, după ce postul CNBC a afirmat că aceasta a cules date personale ale utilizatorilor, fără acordul acestora, în scopuri comerciale, prin teste psihologice prezentate ca având scopuri pur științifice.Facebook a promis vineri să verifice identitatea persoanelor sau organizațiilor care dau anunțuri publicitare electorale sau abordează subiecte de societate polemice.Într-un nou semn de bunăvoință, Facebook a acceptat luni să colaboreze cu cercetători independenți la un studiu menit să evalueze influența pe care o are în alegeri și democrație.Până acum, Facebook a afirmat că a observat doar un impact financiar infim al scandalului CA, în pofida unei mișcări care-i îndeamnă pe utilizatori să părăsească rețeaua de socializare și a unor îngrijorări ale unor agenți de publicitate.Facebook își obține aproape toate veniturile din publicitate, țintită cu finețe cu ajutorul datelor personale pe care utilizatorii le postează pe rețeaua de socializare.Un simbol al dezaprobării rețelei, cofondatorul Apple Steve Wozniak a anunțat că pleacă de pe Facebook.„Oamenii își dau toate detaliile vieții pe Facebook”, a declarat el pentru cotidianul USA Today.„Facebook face mulți bani din publicitate prin asta. Aceste profituri au toate la bază informații ale utilizatorilor, însă utilizatorii nu primesc niciun profit în schimb”, a declarat el.