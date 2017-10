YOUTUBE şi decizia care-i va ÎNFURIA pe foarte mulţi utilizatori

YOUTUBE și decizia care-i va ÎNFURIA pe foarte mulți utilizatori

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Divizia YouTube a Google a anunțat că intenționează să lanseze un serviciu contra cost de streaming de muzică, care va exclude reclamele, pentru care a primit deja critici de la organizații ale producătorilor privind termenii nefavorabili ai contractelor impuse de companie. YouTube a intrat în parteneriat cu sute de producători de muzică, companii mari dar și independenți, pentru noul serviciu, a comunicat compania, confirmând astfel informații care circulau de mai mult timp.Decizia vine în contextul criticilor unor organizații din domeniul muzical privind planurile YouTube de a bloca conținutul unor case de producție de pe site-ul de înregistrări video al companiei, accesat liber, dacă acestea nu semnează acorduri să participe la noul serviciu de streaming contra cost.Propunerile YouTube sunt "foarte dezavantajoase și nu sunt negociabile", a afirmat într-un comunicat în luna mai organizația Worldwide Independent Music Industry Network.YouTube a refuzat să comenteze asupra termenilor acordurilor, dar a afirmat că noul său serviciu va aduce noi resurse financiare industriei muzicale."Adăugăm funcții pe bază de abonament pentru muzică pe YouTube pentru a aduce partenerilor noștri din industria muzicii noi venituri, suplimentar față de sutele de milioane de dolari pe care YouTube le generează pentru ei în fiecare an", a notat compania.YouTube a semnat deja contracte cu 95% din casele de producție cu care avea deja acorduri pentru distribuirea de conținut muzical susținut de reclame, a declarat o sursă apropiată situației. Blocarea unor case de producție să difuzeze prin serviciul gratuit al YouTube ar putea fi necesară pentru a asigura o experiență unitară a serviciului plătit, a spus sursa.Noul serviciu contra cost al YouTube ar urma să fie lansat la sfârșitul verii și va permite abonaților să asculte muzică fără niciun fel de reclame, a spus o sursă a Reuters. În plus, utilizatorii vor putea asculta muzică offline sau un disc întreg al unui artist.Serviciile de streaming de muzică, precum Spotify și Pandora, devin tot mai populare în rândul consumatorilor, odată cu declinul descărcării de muzică în format digital. Apple a anunțat, în luna mai, achiziția companiei de streaming de muzică Beats pentru 3 miliarde de dolari.Google a lansat în 2013 un serviciu de abonament pentru muzică Play All Access, la 9,99 de dolari, iar noul produs al YouTube ar putea funcționa în coordonare cu Play, astfel încât consumatorii să nu fie nevoiți să se aboneze la două servicii separate.