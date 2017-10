Yota, smartphone-ul cu două ecrane din Rusia, a intrat pe piaţă

Yota, smartphone-ul cu două ecrane din Rusia, a intrat pe piață

Ştire online publicată Luni, 09 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La finalul anului trecut, Yota Phone era prezentat sub formă de concept, iar la MWC 2013, el a putut fi văzut de un număr redus de jurnaliști. Producătorul rus l-a lansat însă oficial, ieri, și l-a pus în vânzare, iar specificațiile inițiale au fost confirmate. El oferă un ecran principal de 4.3” în față, iar pe spate se găsește unul de tip e-ink, despre care știm că are un consum infim. Ideea care stă la baza telefonului este foarte bună, iar producătorul speră să fie copiată și de alți. De multe ori, vrei doar să citești știrile, fără să fii neapărat interesat de imagini. Aici intră în scenă ecranul e-ink, cu un consum foarte mic. Acesta nu este însă tactil. Pentru controlul prin gesturi, zona de sub ecranul de pe spate este sensibilă la atingere. De asemenea, există un gest prin care informația de pe ecranul principal poate fi mutată pe cel din spate. Pentru un smartphone lansat pe piață la final de 2013, chipset-ul lui Yota Phone este ușor depășit. El va oferi însă performanțe specifice segmentului mainstream. Deși perspectiva de-a putea citi fără a consuma serios bateria pare foarte bună, dimensiunile ecranului e-ink sunt puțin cam reduse, în comparație cu un ebook reader clasic. Din fericire, acest ecran poate fi folosit și pentru afișarea notificărilor, putând astfel să citești SMS-urile primate fără să ridici telefonul de pe masă. Pentru că ecranul de pe spate avea prioritate, amplasarea camerei foto reprezintă un compromis. Ea se află într-un colț din partea inferioară a carcasei. Din pozele oficiale, smartphone-ul va fi oferit cu carcasă albă sau neagră. El costă 500 euro și va putea fi comandat inițial în cinci țări. Numărul acestora va crește cu încă șase, începând din ianuarie.