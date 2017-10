VIDEO. Serial pentru jucătorii World Of Warcraft de nivel 90!

Ştire online publicată Joi, 22 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Intitulat Crash Course, un nou serial pentru fanii World Of Warcraft realizat de Blizzard vă învață tot ce trebuie să știți dacă ați ajuns la nivel 90.Cei care au pierdut incredibil de multe ore în universul World of Wacraft s-ar putea să știe foarte bine cu ce se mănâncă MMORPG-ul celor de la Blizzard. Există însă și excepții de la regulă, iar având în vedere că jocul se complică cu cât vă apropiați mai tare cu un personaj de nivelul 90, dezvoltatorii titlului și-au propus să vă ajute cu câteva informații. Acestea vin sub forma unui serial ce va include episoade de câteva minute pentru fiecare clasă din WoW. Pentru că sunt 11 clase în total, în scurt timp vor fi disponibile pe YouTube 11 astfel de clipuri, scrie playtech.ro.