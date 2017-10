VIDEO. BeoVision Avant - televizorul care se extinde şi se învârte după tine

VIDEO. BeoVision Avant - televizorul care se extinde și se învârte după tine

Miercuri, 21 Mai 2014

Televizoarele clasice au unghiuri de vizibilitate foarte bune, dar sunt de cele mai multe ori fixe. BeoVision Avant elimină limitările menționate mai sus. El poate fi comandat cu un picior motorizat, ce permite rotirea ecranului în funcție de locul unde se află telespectatorul. Vrei să urmărești emisiunea preferată de la masă, de pe canapea sau din balansoarul de la geam? Nicio problemă. Tot ce trebuie să faci este să rotești televizorul folosind telecomanda din dotare.Mai mult, televizorul BeoVision Avant are un sistem de sunet integrat ce se extinde la baza ecranului. Modulul argintiu central se lasă în jos, iar din el ies în lateral două grupuri de difuzoare, cunoscute sub numele de soundbar. Televizorul are o diagonală de 55” și rezoluție ultra HD, însă nu vine cu un sistem avansat de iluminare a ecranului. De aceea, prețul de 8.000 $ doar pentru televizor este foarte mare.Sursa: www.go4it.ro