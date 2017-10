Veşti grozave pentru şoferi! Google Maps ne spune unde am parcat maşina

Vești grozave pentru șoferi! Google Maps ne spune unde am parcat mașina

Marţi, 21 Martie 2017.

Noua versiune a aplicației Google Maps, aflată în faza de dezvoltare, va fi capabilă, printre altele, să rezolve o problemă cu care se confruntă mulți dintre șoferi. Cu ajutorul GPS-ului de pe telefon și a datelor mobile, Google Maps ne va indica unde am parcat mașina, o soluție utilă mai ales în cazul parcărilor din mall-uri, extrem de aglomerate, relatează GadgetReport.roPentru a identifica mașina, aplicația ne va cere să setăm locul în care am parcat, cu ajutorul unui buton albastru și a funcției „Save your parking”, opțiune aflată în meniu.Odată ce am setat locul de parcare, Google Maps ne va oferi detalii despre traseu, inclusiv cu fotografii și indicații Audio.Apple Maps are o funcție similară pentru ios 10, însă necesită activarea funcției Bluetooth între iPhone și mașină. Asta dacă ai un automobil dotat cu Bluetooth.Versiunea Google Maps cu funcția de parcare inclusă se află în faza beta, pentru telefoanele și tabletele cu sistemul de operare Android. Google nu a anunțat când va fi disponibilă versiunea finală însă, din experiența anterioară, cel mai probabil nu va dura mai mult de o lună.Nu este exclus ca Google să lanseze o versiune de Maps și pentru iPhone.