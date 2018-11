Veste bună pentru pasionaţii de "Războiul stelelor"

Veste bună pentru pasionații de "Războiul stelelor"

Compania Walt Disney Co. a anunțat că va produce o nouă serie "Războiul stelelor/ Star Wars", pentru viitorul său serviciu de streaming, Disney+, a anunțat șeful companiei, Bob Iger, citat de Reuters.Acțiunea noii serii o va preceda pe cea a filmului "Rogue One: A Star Wars Story", lansat în 2016, și îl va avea în distribuție pe actorul Diego Luna.Filmările vor debuta anul viitor, a mai spus Iger.Acesta a mai anunțat că Disney dezvoltă o nouă serie bazată pe benzile desenate Marvel dedicate personajului negativ Loki, cu Tom Hiddleston în rolul principal.Disney a anunțat anul trecut că va lansa propriul serviciu de streaming în 2019, iar Iger a precizat că este vorba despre sfârșitul acelui an, scrie realitatea.net