Vânzările de PC-uri, tablete şi smartphone-uri vor creşte în 2014

Vânzările de PC-uri, tablete și smartphone-uri vor crește în 2014

Ştire online publicată Joi, 09 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Livrările de PC-uri, tablete și smartphone-uri vor crește în acest an cu 7,6%, la 2,5 miliarde unități, iar PC-ul va continua să piardă teren în fața gadgeturilor mobile, în timp ce numărul dispozitivelor cu sistem de operare Android va avansa la 1,1 miliarde, estimează firma de cercetare Gartner.Vânzările de smartphone-uri vor totaliza 1,9 miliarde de unități, în urcare cu 5% față de anul trecut, anticipează firma de cercetare, citată de portalul TechCrunch. Totodată, PC-urile vor înregistra o scădere de 7%, la 278 milioane de unități, și vor fi depășite pentru prima dată de dispozitivele "ultramobile", în creștere cu 54% în acest an, la 303 de milioane de unități. În ultima categorie sunt inlcuse 263 de milioane de tablete, dar și 40 de milioane de alte gadgeturi, precum Samsung Galaxy Note.În 2013, piața a înregistrat o creștere de 3,8%, de două ori mai lentă comparativ cu ritmul estimat pentru acest an. Sistemul de operare Android, dezvoltat de Google, își va continua ascensiunea, urmând să fie instalat pe 45% din produsele livrate în acest an, față de 38% anul trecut. Pentru anul viitor, Gartner estimează o creștere a cotei de piață a Android la 48%.Aproximativ 360 de milioane dintre dispozitivele livrate în acest an vor utiliza sistemul de operare Windows al Microsoft, în creștere cu 10% față de anul trecut, în timp ce iOS și Mac OS ale Apple vor fi instalate pe 344 milioane de produse, în urcare cu 29%.Apple ar putea ajunge din urmă în câțiva ani Microsoft, a declarat directorul de cercetare al Gartner, Ranjit Atwal. "Apple continuă să câștige teren destul de repede, iar Microsoft, deși și-a extins aria de activitate, nu compensează declinul pieței tradiționale (a PC-urilor, n.r.)", a spus Atwal, citat de cotidianul Wall Street Journal.