Un nou Troian care poate afecta inclusiv dispozitivele mobile cu Android actualizat, descoperit de Kaspersky Lab

Ştire online publicată Luni, 31 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei producătoare de soluții antivirus, noua variantă a troianului mobil Svpeng dispune de funcționalitatea keylogging, o tehnică cel mai adesea asociată cu autorii atacurilor cu țintă precisă.Practic, versiunea modificată a troianului sustrage textul introdus, cum ar fi datele bancare, prin compromiterea serviciilor Android pentru persoane cu dizabilități, disponibile în categoria Accesibilitate. Această metodă îi permite, de asemenea, troianului să-și acorde alte drepturi și să contracareze încercările de a-l dezinstala.Cercetătorii avertizează asupra faptului că simpla actualizare a programelor dispozitivelor nu le protejează de acest troian."Serviciile din categoria Accesibilitate se referă, în general, la modificări aduse interfeței pentru utilizatori (UI) pentru a veni în sprijinul utilizatorilor cu dizabilități sau al celor care sunt temporar în incapacitatea de a interacționa la capacitate normală cu un dispozitiv, de exemplu atunci când sunt la volan. În iulie 2017, cercetătorii Kaspersky Lab au descoperit că Svpeng este acum în stadiul în care profită de acest sistem pentru a fura textul introdus în alte aplicații de pe dispozitiv și a-și acorda o serie de drepturi suplimentare", susțin experții în securitate cibernetică.Noul virus troian are, printre altele, următoarele caracteristici: este distribuit prin intermediul site-urilor malware, sub forma unei false aplicații flash player, la activare, cere permisiunea de a folosi serviciile din categoria Accesibilitate, poate să aibă acces la interfețele altor aplicații, să realizeze screenshot-uri de fiecare dată când o tastă este atinsă și să vadă datele de autentificare ale conturilor bancare. În plus, poate să-și acorde drepturi de administrator și să acopere alte aplicații.În acest context, cercetătorii au descoperit mai multe adrese phishing care țintesc aplicațiile bancare ale unor importante bănci de retail europene. Mai departe, se poate instala singur ca aplicația SMS implicită, poate să trimită și să primească SMS-uri, să realizeze apeluri, să citească informațiile despre contactele existente în telefon și să blocheze orice tentativă de eliminare a drepturilor de administrator, împiedicând, astfel, dezinstalarea."Tehnicile troianului funcționează chiar și pe dispozitive actualizate, care au instalată ultima versiune a sistemului de operare Android și toate actualizările de securitate instalate", atenționează specialiștii.Conform datelor existente la ora actuală, troianul nu este încă lansat la scară largă, iar cele mai multe atacuri detectate au fost în Rusia (29%), Germania (27%), Turcia (15%), Polonia (6%) și Franța (3%). Acestea includ atacurile phishing, scrie Agerpres.