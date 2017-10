Uber se cere exceptată de la legea taximetriei

Miercuri, 24 Mai 2017. Cuget Liber Online.

Furnizorul de servicii online Uber a anunțat miercuri că a depus un amendament la proiectul de Ordonanță de Urgență prin care se intenționează modificarea legii ce reglementează activitatea de taximetrie, în linie cu angajamentul luat recent de reprezentanții Guvernului, care au agreat că Uber este un serviciu diferit și că are nevoie de un cadru de reglementare distinct.Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a cerut miercuri Guvernului să modifice legea așa cum se va stabili în urma negocierilor, potrivit News.ro. În plus, COTAR consideră că Uber nu are niciun motiv să ceară amânarea sau o modificare a unei legi care reglementează transporturile și taximetria, pentru că ”firma Uber nu face transport sau taximetrie, deci nu poate fi reprezentativă la masa negocierilor, într-un domeniu în care nu-și desfășoară activitatea”.Reprezentanții Uber au afirmat miercuri, în cadrul comunicatului, că, pe lângă reprezentanții Guvernului, și reprezentanții COTAR sunt de acord că platforma este un serviciu diferit și complementar celui de taxi și că este nevoie de un cadru de reglementare distinct.COTAR a afirmat miercuri că Uber se definește ca firmă care oferă servicii informatice și că, prin urmare, nu are de ce să fie consultată în privința modificărilor aduse legii taximetriei.“Având în vedere că avem acest consens general, solicităm Ministerului Transporturilor includerea acestui amendament. Până când va exista această reglementare clară și pentru serviciile ca Uber, vrem să ne asigurăm prin depunerea acestui amendament că partenerii noștri, oameni care își împart ocazional mașina prin intermediul tehnologiei, transparent, sigur și 100% fiscalizat, nu vor avea de suferit pe nedrept și că, implicit, cei peste 300.000 de oameni care folosesc Uber vor avea în continuare acces la cât mai multe opțiuni” au declarat oficialii companiei.Textul amendamentului prevede ca platformele tehnologice ce funcționează potrivit legii române, precum și ”deplasarea persoanelor cu autovehicule proprietate personală care s-au organizat în vederea deplasării prin intermediul platformei tehnologice” sunt exceptate de la aplicarea prevederilor legii.Reprezentanții Uber susțin că, în absența unei reglementări specifice pentru serviciile de ridesharing, această modificare deschide calea unor potențiale abuzuri împotriva șoferilor parteneri Uber, întrucât în acest moment nu se face nicio diferență între cei care oferă servicii de transport neînregistrate și nefiscalizate și cei care își împart mașina ca membri ai unei comunități online, fiscalizat și în condiții de transparență totală.