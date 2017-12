Uber cere să fie reglementat

Ştire online publicată Miercuri, 13 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Prioritatea Uber în România este să fie serviciu reglementat, dar deocamdată nicio autoritate nu vrea să-și asume asta, spun șefii Uber.Reprezentanții Uber au propus autorităților române reglementarea acestui serviciu, oferind drept exemplu mai multe modele aplicate în alte țări europene, însa, deocamdată, nicio instituție nu s-a arătat pregătită să-și asume acest lucru, a declarat miercuri Alexandra Corolea, purtător de cuvânt al companiei, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.ro."Obiectivul nostru numărul unu în România este să existe un cadru prin care să fim reglementați. Am discutat cu toți miniștrii comunicațiilor și transporturilor de până acum și le-am prezentat modele din alte țări. Noi suntem deschiși oricărei metode îi permite serviciului să se extindă în mod reglementat", a spus Corolea.Uber este prezent în România de trei ani. Întrebata ce răspuns a primit de la autorități, aceasta a precizat: "În general, toată lumea este foarte deschisă, dar nu a fost prioritate pentru nimeni, nu am primit vreun semnal că cineva e pregătit să-și asume. Toți interlocutorii au fost deschiși sau cel puțin interesați, iar pentru mulți informațiile oferite au fost noi. Cred că lucrurile acestea durează și credem că nu mai este o chestiune de dacă, ci de când și cum găsim o formulă cât mai bună".Reprezentanță Uber a mai arătat că reglementarea acestui serviciu variază de la o țară la alta, dar pe foarte multe piețe Uber a ajutat la dezvoltarea legislației. "Există în unele țări serviciul de închiriere de mașină cu șofer, iar în alte țări legea definește o nouă categorie de transport. Spre exemplu, modelul din Lituania, care este în vigoare de un an, definește un serviciu de transport de călători contracost. Nu spunem că acesta este cel mai bun mod de reglementare, dar este un exemplu. Obiectivul nostru când venim într-o țară este să vedem sub ce cadru putem funcționa. Dacă nu există un cadru, discutăm cu autoritățile să prezentăm modelul nostru de business și modele din alte țări, iar definirea acestor servicii cade în sarcina autorităților", a arătat Corolea.Uber are în fiecare țară o entitate locală, iar în țara noastră aceasta se numește Uber Systems România, cu 30 de angajați, care plătește în țara taxe de zeci de mii de euro anual, reprezentând taxele aferente angajaților și impozit pe profit. Oficialii Uber nu au putut preciza cuantumul exact al taxelor plătite în România, precizând că în 2016 diferența dintre profitul brut și profitul net a fost de 187.000 de lei, iar, în 2015, de 63.000 de lei. În ceea ce privește taxele plătite de șoferi, ea a arătat că 100 dintre aceștia au plătit anul trecut peste 320.000 de lei.Din nou, Corolea nu a putut oferi o sumă totală exactă, precizând că numărul șoferilor este în continuă schimbare, dar în România sunt câteva mii de șoferi. Uber are în România peste 450.000 de utilizatori, din care 350.000 în București, fiind a doua piață ca mărime în regiunea central și est europeană, după Polonia, și a cincea din Uniunea Europeană. "România este o piață foarte importantă pentru noi și vom face tot ce ține de noi să continuăm să dezvoltăm aici serviciile noastre, deoarece vedem că România are un potențial foarte mare. Estimăm că vom ajunge la 2 milioane de utilizatori într-un an sau doi", a continuat Corolea.