The Last of Us, confirmat pentru PlayStation 4

Ştire online publicată Joi, 10 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sony a confirmat oficial relansarea lui The Last of Us pe PlayStation 4. The Last of Us Remastered va include toate pachetele DLC lansate până în prezent (inclusiv campania single player Left Behind), va beneficia de rezoluție 1080p, modele mai detaliate, texturi de rezoluție înaltă și umbre și iluminare îmbunătățită.De asemenea, secvențele cinematice vor fi acompaniate de comentarii din partea unor membri de seamă ai echipei dezvoltatoare: Neil Druckmann (scenarist și director de creație), Bruce Straley (game director), Troy Baker și Ashley Johnson (actorii care i-au interpretat pe eroii Joel și Ellie).The Last of Us Remastered va fi lansat pentru PlayStation 4 în cursul acestei veri.