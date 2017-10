TELEKOM VINDE smartphone-uri de la 1 leu! Iată cât te costă un iPhone

Ştire online publicată Miercuri, 17 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ca și ceilalți giganți din telefonia mobilă, Vodafone sau Orange, noul brand TELEKOM vine cu oferte interesante pentru cei interesați de un smartphone la preț mic. Condiția este, desigur, încheierea unui abonament pe doi ani.În oferta TELEKOM de smartphone-uri la 1 leu se află modelele LG G2 Mini negru, Huawei Ascend G6 LTE negru, Allview A4 You negru, Allview P5 Quad alb, Philips W3568 Dual SIM, Nokia Lumia 520, Allview A5 DUO.TELEKOM mai propune următoarele prețuri la smartphone: Samsung Galaxy S5 G900 negru costă 1.129 lei cu abonament, în condițiile în care prețul fără abonament se apropie de 3.000 lei; Samsung Galaxy K Zoom - 829 lei, HTC One M8 auriu - 1.099 lei.- un Nokia X Dual SIM negru costă 34 de lei cu abonament și 499 lei fără abonament, un HTC One 32GB LTE Glacier alb cu abonament 399 lei și un HTC One 32GB LTE Glacier alb 699 lei.Prețurile la iPhone 5 cu abonament pornesc de la 1.300 lei.- iPhone 5C 32GB - 1.356 lei- iPhone 5S 16GB -3.199 lei- iPhone 5S 32GB - 1.799 lei Mai multe telefoane în oferta TELEKOM aici