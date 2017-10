SUA / Un al doilea soft care modifică emisiile, descoperit la Audi

Duminică, 06 Noiembrie 2016.

O autoritate de reglementare din Statele Unite a descoperit în vară pe unele vehicule Audi un alt soft care reduce emisiile de dioxid de carbon în timpul testelor de poluare, potrivit publicației germane Bild am Sonntag, citate de Reuters, citat de News.ro.Comisia pentru Resursele Aerului din California (CARB) a descoperit softul în sistemul de transmisie automată, a relatat publicația, fără să menționeze sursa informației.Reprezentanții CARB nu au dorit să comenteze, iar cei ai Audi nu au fost disponibili.Potrivit publicației, dispozitivul, care este diferit de cel care a declanșat anul trecut scandalul emisiilor la grupul Volkswagen, compania mamă a Audi, a fost utilizat și la automobilele diesel și pe benzină din Europa.Recunoaștea de către VW a instalării unui soft care dezactivează controlul emisiilor pe 11 milioane de vehicule la nivel mondial a declanșat cea mai gravă criză din istoria producătorului auto german.Audi, principalul contributor la profitul grupului VW, a recunoscut că motorul diesel V6 de 3 litri a fost prevăzut cuun soft de control al emisiilor.Bild am Sonntag a relatat că softul descoperit de CARB, instalat pe vehicule cu anumite sisteme de transmisie, detectează dacă volanul este mișcat. Dacă nu este, acest fapt indică condiții de testare în laborator, iar softul declanșează un program care reduce emisiile de dioxid de carbon sub nivelul din timpul circulației normale.Dacă volanul este rotit în orice direcție mai mult de 15 grade, programul se închide.Audi nu mai folosește acest soft din mai 2016, chiar înainte ca CARB să descopere manipularea testelor de poluare la un model mai vechi, potrivit publicației, care a adăugat că producătorul auto a suspendat mai multe motoare, în legătură cu această problemă.Bild am Sonntag a precizat că reprezentanții Audi au refuzat să comenteze din cauza discuțiilor în curs cu autoritățile de reglementare federaleamericane și ale statului California, referitoare la remedierea neregulilor de la motoarele de 3 litri.Printre autovehiculele afectate se numără modelele echipate cu transmisie automată AL 551, precum A6, A8 și Q5. Audi încorporează, de obicei, acest „schimb automat” pe mașinile cu motoare puternice. În jur de 100.000 de autovehicule au fost echipate cu AL 551.