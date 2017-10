Siturile arheologice vor fi monitorizate prin satelit de UNESCO

Vineri, 03 Iulie 2015

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație Știință și Cultură (UNESCO) va folosi mai mulți sateliți pentru protejarea siturilor arheologice, a anunțat miercuri, la Londra, într-o conferință, directorul general al UNESCO, Irina Bokova, potrivit Agerpres.ro.UNESCO și UNITAR-UNOSAT (United Nations Institute for Training and Research — United Nations Operational Satellite Applications Program) au semnat, miercuri, la Bonn, un acord de cooperare pentru protejarea patrimoniului cultural și natural mondial folosind echipamentele de fotografiere geospațiale.Înțelegerea a fost încheiată pe fondul raidurilor grupărilor teroriste, printre care Statul Islamic, asupra unor situri istorice din Orientul Mijlociu.Gruparea Statul Islamic a ocupat în luna mai a acestui an orașul Palmyra din Siria, unde se află importante ruine arheologice romane și grecești cu peste 2.000 de ani vechime, amenințând că vor distruge întregul sit arheologic. Potrivit Irinei Bokova, gruparea Statul Islamic a distrus mauzolee, temple și statui pe o zonă extinsă în jurul orașului vechi. Anterior gruparea distrusese ruine și artefacte asiriene pe teritoriul Siriei.Monitorizarea prin satelit poate reduce și documenta întinderea distrugerilor, poate ajuta la reconstrucție și oferi dovezile necesare pentru tribunalele internaționale de justiție, a adăugat directorul general UNESCO.'Suntem foarte îngrijorați pentru situația din Libia, pentru că este o țară divizată. Avem puține birouri acolo și lucrăm cu primarii și autoritățile locale. Suntem foarte îngrijorați de expansiunea Statului Islamic și de radicalizarea în rândul tinerilor. De asemenea, suntem îngrijorați pentru situația din Somalia. Acesta (programul prin satelit) este răspunsul nostru la extremism', a mai declarat Irina Bokova.