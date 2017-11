​HTC lansează două modele noi de telefoane

Ştire online publicată Joi, 02 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

HTC a lansat joi doua noi modele de telefoane derivate din varful curent de gama HTC U11, unul dintre cele performante telefoane lansate pana acum in acest an. Modelul HTC U11 Life este unul de clasa medie, dar care pastreaza mare parte din specificatiile apreciate ale originalului U11, insa la un pret de circa 1.600 de lei in Romania. Modelul U11+, pracitc noul varf de gama pe final de an, vine sa rivalizeze direct cu Note 8 sau Google Pixel 2 XL, cu un ecran mai mare, o rama mai subtire si cateva imbunatatiri fata de originalul U11. Pretul in Romania va fi de circa 3.600 de lei, mai ieftin decat rivalii amintiti mai sus.Joi HTC a lansat la nivel global doua noi modele de telefoane, derivate din originalul U11, menite sa completeze gama smartphone-urilor HTC de pe piata, transmite hotnews.ro.SPECIFICATII - HTC U11 LifeEcran: 5,5", 1920X1080p Full HDProcesor: Snapdragon 630 (octa-core)RAM: 3 GBStocare: 32 GB + microSDCamera foto principala: 16 MP, AF, PDAFCamera foto frontala: 16 MPBaterie: 2.500 mAhConectivitate: USB Type-C, Bluetooth 5.0, 4G LTE Cat 11OS: Android One (7.1 in prezent)Alte detalii:Cititor de amprente amplasat frontalEdge Sense (margini sensibile la interactiuni prin strangere)Rezistenta apa si praf IP 67Casti audio HTC USonic cu anulare activa a zgomotuluiDesign liquid surface (culori Brilliant Bl;ack si Sapphire Blue)Functie de "Always Listening" pentru asistentul vocalModelul HTC U11 Life (in poze mai sus) - un telefon de clasa medie - vine cu un ecran putin mai mic, un procesor si o camera diferite, dar pastreaza in rest mare parte din plusurile originalului U11. Rezistenta la apa si praf IP67, always listening, design-ul interesant al sticlei de pe spate, ramele laterale sensibile la strangeri (Edge sense), 4G categoria 11, precum si castile audio excelente cu anulare activa a zgomotului cu care a venit fratele mai mare. Totul, insa, la un pret mult mai mic, circa 349 de euro, sau 1.600 de lei in magazinele din Romania.HTC U11 Life vine, insa, cu un sistem de operare Android aproape original. De altfel, modelul e inclus in programul Android One, in care telefoanele ruleaza Android aproape stock, beneficiaza de update-uri de sistem de operare timp de doi ani si update-uri de securitate lunare timp de 3 ani.SPECIFICATII - HTC U11+Ecran: 6", QuadHD+, 18:9 (2880X1440), 82% screen to body, HDR 10, DCI P3Procesor: Snapdragon 835 (octa-core)RAM: 6 GBStocare: 128 GB (UFS 2.1) + microSDCamera foto principala: 12 MP, f/1.7, OIS + EIS, PDAFCamera foto frontala: 8 MP (cu unghi de 85 grade)Baterie: 3.930 mAh, Quick Charge 3.0Conectivitate: USB Type-C, Bluetooth 5.0, 4G LTE Cat 11OS: Android Oreo (cu HTC Sense)Alte detalii:Dual SIMRezistenta apa si praf IP 68Cititor de amprente amplasat pe spateCasti audio HTC USonic cu anulare activa a zgomotuluiAdaptor USB-C la 3.5 mm in cutie3D Audio si focus acustic (4 microfoane)Edge Launcher - pentru folosirea mai usoara intr-o singura mana