SCANDALUL FACEBOOK a ajuns şi în ROMÂNIA! Ce spune COMPANIA

SCANDALUL FACEBOOK a ajuns și în ROMÂNIA! Ce spune COMPANIA

Ştire online publicată Marţi, 10 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Informație de ultimă oră obținută în EXCLUSIVITATE de Digi 24. Într-un răspuns Facebook, Digi24 a aflat numărul românilor direct afectați de scandalul Facebook - Cambridge Analytica.78 de români și-au instalat aplicația „This is your digital life”, cea care colecta datele personale și le oferea apoi Cambridge Analytica.Mai mult, alți 112.343 de români, care erau în cercul de prieteni al celor 78, ar fi afectați de această problemă. Datele personale are acestora ar fi ajuns la firma de consultanță britanică.Cu ajutorul acestor date, companiile de consultanță precum Cambridge Analytica, pot elabora mesaje personalizate în numele unui partid politic, așa cum s-a întâmplat în Statele Unite și pot influența astfel electoratul.La nivel mondial, vorbim de peste 87 de milioane de utilizatori Facebook ale căror date au fost colectate de Cambridge Analytica. Cei mai mulți din Statele Unite, aproximativ 70 de milioane, în timp ce pe teritoriul Uniunii Europene sunt cel puțin 2,7 milioane de utilizatori afectați.Începând de luni, 9 aprilie, Facebook a început să trimită notificari către milioane de utilizatori pentru a-i anunța oficial că datele personale le-au fost folosite ilegal în scopuri electorale, scrie digi24.ro