Samsung renunţă la Edge. Noutatea adusă de noul smartphone Galaxy S8 Plus

Samsung renunță la Edge. Noutatea adusă de noul smartphone Galaxy S8 Plus

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Samsung Galaxy S8 Plus este denumirea pe care Samsung o va folosi pentru versiunea mai mare a noului smartphone pe care îl va lansa pe 29 martie și care va ajunge pe piață în luna aprilie. Informația este confirmată de logo-ul noului telefon, care nu va mai include sintagma „Edge”, ca la generațiile precedente, relatează GadgetReport.roDecizia de a renunta la brand-ul Edge are cel mai probabil legătura cu faptul că ambele modele ale Samsung Galaxy S8 vor avea ecrane curbate.Se confirmă, astfel, faptul că, în premieră, Samsung nu va lansa un model de flagship cu ecran plat. Mai mult decât atât, folosirea denumirii Galaxy S8 Plus va apropia seria mai mult de iPhone, care are denumirea Plus încă din 2014. Samsung S8 va fi disponibil în două variante.