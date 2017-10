Samsung a lansat Galaxy Note 5 si Galaxy S6 Edge+! Surpriza a venit la final

Ştire online publicată Vineri, 14 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Piața telefoanelor inteligente s-a îmbogățit! Samsung a prezentat cele mai noi telefoane. Este vorba de Galaxy S6 Edge Plus și Galaxy Note 5. Compania a profitat de ocazie pentru a anunța un serviciu de plăți electronice, un adversar puternic pentru Apple Pay și Google Wallet.Noul S6 Edge Plus a păstrat designul telefonului Galaxy S6 Edge, doar că este mai mare și mai performant. În plus, este și mai rezistent. Aliajul folosit în mod obișnuit a fost înlocuit cu unul din aluminiu, care e de două ori mai rezistent. Pe de altă parte, Galaxy Note 5 a fost îngustat, pentru a putea fi folosit cu ușurință doar cu o mână. Veștile bune nu se opresc aici. Telefonul se poate încărca în 90 de minute cu ajutorul unui încărcător normal sau în 120 de minute cu ajutorul unui dispozitiv wireless. Punctul forte al celor două telefoane rămâne camera video, potrivit Digi24.ro.Justin Denison, vicepreședinte SamsungCamerele Samsung sunt cele mai bune din lume. Ambele telefoane pot filma în format 4K.Alanna Cotton, vicepreședinte SamsungAcum puteți transmite în direct de pe telefon pe YouTube.Totodată, telefonului S6 Edge Plus i se poate atașa o tastatură.Justin Denison, vicepreședinte SamsungE atât o carcasă, cât și o tastatură. Această tastatură se prinde pe fața telefonului. Când nu vrei să folosești tastatura, o poți prinde pe spatele dispozitivului, ca să nu te mai încurce și să te poți bucura de ecranul generos.Cel mai important anunț a fost legat de lansarea unui sistem de plăți electronice. Prin Samsung Pay se pot face plăți la orice POS, și nu doar la dispozitivele speciale folosite de concurenții săi, Apple Pay și Google Wallet. Samsung Pay e rezultatul a 11 ani de cercetări.