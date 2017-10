RECORDUL ISTORIC bătut de Apple cu noul iPhone

Ştire online publicată Marţi, 23 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Apple a vandut in primul weekend de la lansarea pe piata, in 19 septembrie, un numar record de peste 10 milioane de noi iPhone-uri, cumparatorii luand cu asalt magazinele clasice si virtuale pentru a cumpara telefoanele cu ecrane mari ale companiei.Vanzarile au depasit recordul de 9 milioane de telefoane atins anul trecut, cand Apple a introdus iPhone-urile 5s si 5c, se arata intr-un comunicat al companiei.“Livrarile au depasit asteptarile in primul weekend, fiind cu mult peste recordurile anterioare”, a declarat directorul general Tim Cook.Estimarile analistilor au variat, unul anticipand vanzari de pana la 15 milioane de aparate, in timp ce altii au avertizat ca rezultatele ar putea fi sub livrarile de anul trecut, din cauza unor probleme de productie si a faptului ca noile modele nu au intrat la vanzare inChina.GadgetReport.ro relata recent ca Apple se asteapta la un succes urias cu noul smartphone iPhone 6 cu iOS 8, motiv pentru care a comandat furnizorilor intre 70 si 80 de milioane de unitati.Daca vreti sa vedeti cum arata noul telefon cand il primesti in cutie (unboxing) si cu ce accesorii vine la pachet, urmariti clipurile video de pe GadgetReport.ro