Prototipul unei baterii pentru telefon care se încarcă în 30 DE SECUNDE

Ştire online publicată Marţi, 08 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ecranele cu acuratețe coloristică mai bună și densitate mai mare, procesoarele mai puternice sau camerele foto îmbunătățite implementate în telefoanele mobile reprezintă niște pași atractivi pentru potențialii cumpărători, însă toate aceste componente pun o presiune tot mai mare pe comunele baterii Litiu-Ion.La lista promisiunilor de îmbunătățire a bateriilor care au fost făcute în ultimii ani se adaugă acum încă una, noua tehnologie încercând să rezolve parțial problema autonomiei nu prin creșterea simțitoare a capacității de stocare, ci prin reducerea semnificativă a timpul de încărcare.Demonstrată în cadrul simpozionului Think Next organizat de către Microsoft, tehnologia StoreDot este dezvoltată de către compania israeliană cu același nume și stă la baza unui nou tip de baterie. Folosind materiale bio-organice atât pentru electrozi cât și pentru electrolitul care asigură transferul intern de sarcină între aceștia, bateria nu oferă deocamdată capacități de stocare mai mari decât modelele actuale Litiu-Ion, însă promite un timp de încărcare mult mai scurt.În cadrul demonstrației făcută cu ocazia prezentării noului produs, inginerii StoreDot au prezentat o baterie alternativă pentru un telefon mobil comun: Galaxy S III. Ceva mai mare și cu o capacitate inferioară bateriei originale, noul model dezvoltat de către israelieni a permis însă încărcarea telefonului de la 0 la 100% în numai 30 de secunde. Acest aspect nu rezolvă problema celor care doresc să stea departe de priză cât mai mult timp posibil, însă cei obișnuiți să-și reîncarce telefoanele sau alte echipamente portabile peste zi vor beneficia din plin de avantajul de a nu mai admira indicatorul de încărcare timp de o oră sau mai bine.StoreDot afirmă că noua compoziție chimică a bateriilor permite încărcarea extrem de rapidă a acestui tip de baterie, aceasta descărcându-se însă într-un ritm similar celui oferit de bateriile obișnuite Litiu-Ion. În plus, materialele organice folosite sunt ușor de găsit în natură, prețul de producție nu va fi nici el foarte ridicat.Mai problematică este, cel puțin în acest moment, problema încărcătorului special. Acesta are dimensiuni foarte mari și este de două ori mai scump decât încărcătoarele standard, dar compania speră să îmbunătățească acest aspect. În plus, circuitele electrice din telefoanele mobile vor trebui reproiectate pentru a face față curentului cu intensitate mare din timpul încărcării, ceea ce ar putea fi iar problematic și/sau costisitor.O companie aflată abia la început, StoreDot a primit deja o finanțare de 6 milioane de dolari din partea unui producător importante de telefoane din Asia al cărui nume nu a fost specificat. Producția de masă va începe abia undeva către finele lui 2016, deci va trebui să ne înarmăm cu răbdare.