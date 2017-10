Primul portal mobil din România dedicat iubitorilor de animale

Vineri, 22 mai, Asociația Română a Iubitorilor de Animale lansează aplicația mobilă My Pet - the ultimate pet care, dedicată iubitorilor și proprietarilor de animale de companie. Aplicația poate fi descărcată gratuit atât de către utilizatorii sistemului de operare Android, cât și de către cei ce utilizează iOS. Evenimentul de lansare va avea loc în cadrul târgului Pet Expo.Portalul My Pet le permite utilizatorilor din toată țara să își creeze un profil personalizat în conformitate cu necesitățile animalului de companie pe care îl au. Profilul personalizat include atât date de indentificare ale proprietarului, cât și date privind sănătatea, cum ar fi data de vaccinare, schema de tratament și datele de contact ale medicului veterinar.Totodată, aplicația te ajută să îți găsești patrupedul în cazul în care acesta se pierde, să adopți sau să oferi spre adopție căței și pisici și în același timp îți pune la dispoziție o vastă bază de date cu produse și servicii de uz veterinar.