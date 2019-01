Polonia exclude echipamentele Huawei din viitoarea reţea 5G

Polonia exclude echipamentele Huawei din viitoarea rețea 5G

Polonia a luat decizia de a exclude echipamentele Huawei din dezvoltarea rețelei 5G, preferând să folosescă tehnologie din Europa, după ce un oficial al companiei chineze a fost arestat, sub acuzația de spionaj, conform Reuters."Arestarea unui spion înseamnă sfârșitul discuției", a declarat un oficial al guvernului polonez, care a vorbit sub condiția anonimatului. "Cred că chinezii nu vor fi prezenți în 5G în Polonia".Compania finlandeză Nokia și cea suedeză Ericsson sunt companiile europene din telecomunicații sunt alternativele pentru Polonia, care are cea mai mare economie din Estul Europei.Președintele polonez Andrzej Duda a sugerat de asemenea eliminarea Huawei.Oficialii au anunțat acum două săptămâni că a arestat un executiv Huawei și un fost oficial polonez sub acuzația de spionaj. Huawei a concediat persoana arestată, care a negat acuzațiile aduse.A existat apoi o întâlnire între oficialii Huawei cu guvernul polonez pentru a discuta probleme de securitate.Mai multe state din Occident au renunțat la folosirea echipamentelor Huawei după ce Statele Unite și-a informat aliații că echipamentele Huawei ar putea fi foloste pentru spionaj. Compania chineză a negat acuzațiile.