Planul de "DISTRUGERE" pe care îl dorea STEVE JOBS, împotriva Android

Ştire online publicată Joi, 03 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Steve Jobs a avertizat conducerea Apple, cu un an înainte de moartea sa, în privința pericolului tot mai mare reprezentat de Google și a promis declanșarea "unui război sfânt" împotriva smartphone-urilor dotate cu sistemul de operare Android, potrivit dovezilor prezentate de Samsung în justiție.Samsung contestă cererea Apple a unor despăgubiri de 2 miliarde de dolari pentru încălcarea de patente și a prezentat emailuri scrise de Jobs în octombrie 2010, într-un nou proces care a început în această săptămână la un tribunal din California, relatează Financial Times.În cadrul pledoariei de deschidere, Samsung a acuzat Apple că lansează un atac împotriva Android, sistemul de operare produs de Google, care este instalat pe smartphone-urile fabricate de compania sud-coreeană.În pregătirea unei reuniuni anuale a celor mai importanți 100 de directori din companie, Jobs a afirmat că principalul motiv al întâlnirii este declanșarea unui "război sfânt" cu Google în 2011, potrivit emailurilor prezentate de Samsung.Jobs a trimis emailurile la mai puțin de un an înainte de a demisiona din funcția de director general al Apple, în august 2011, când a fost înlocuit de Tim Cook. Jobs a încetat din viață două luni mai târziu.El a spus că Apple trebuie să ajungă din urmă Android, în domenii unde iPhone a rămas în urmă, cum ar fi notificările și recunoașterea vocală, înainte de lansarea propriului sistem de activare vocală, Siri, în 2011.Jobs a mai spus că Google este "mult înaintea Apple" în integrarea serviciilor cloud, cum ar fi contactele, calendarele și emailurile."Acest fapt a creat o dilemă a inovației pentru Apple", a arătat Jobs, referindu-se la o carte scrisă în 1997 de Clayton Christensen, care descrie cum un lider de piață poate deveni vulnerabil la noi provocări pentru că se agață prea mult de produse și strategii de succes.Un avocat al Samsung a prezentat și un email scris de Phil Schiller, directorul de marketing al Apple, în care acesta și-a exprimat anul trecut îngrijorarea legată de succesul unei campanii de branding a Samsung. Schiller i-a sugerat directorului general al Apple Tim Cook să schimbe agenția de publicitate cu care colaborează.Potrivit avocatului, emailurile arată că brandul și funcțiile aparatelor Samsung contribuie la concurarea iPhone în Statele Unite și nu se bazează pe tehnologie furată, așa cum acuză Apple.Apple, în propria pledoarie de deschidere a procesului, a reluat tacticile utilizate în procesul în care în 2012 a obținut desăgubiri de aproape 1 miliard de dolari de la Samsung.Compania americană susține că Samsung a vândut 37 de milioane de smartphone-uri și tablete care copiază designul Apple și că i se datorează despăguburi de peste 2 miliarde de dolari. Apple a prezentat la rândul ei emailuri care arată o criză de design la Samsung, în concurența cu iPhone.În schimb, Samsung acuză că mai multe modele iPhone și iPad încalcă două patente sale companiei sud-coreene.