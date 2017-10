Piaţa PC va atinge cea mai abruptă scădere în acest an

Piața PC va atinge cea mai abruptă scădere în acest an

Luni, 09 Decembrie 2013.

Deja știm că industria PC-urilor trece printr-o recesiune care va marca, odată cu finalul acestui an, cel de-al șaptelea trimestru consecutiv de scădere. Cu mai puțin de o lună înainte de închiderea anului, International Data Corporation (IDC) afirmă că scăderea din 2013 va fi cea mai mare înregistrată până acum, însă există speranțe pentru viitor pentru cei care se vor reorienta către laptopurile hibride. IDC afirmă că vânzările de PC-uri din acest an vor înregistra scăderi mai mari decât cele anticipate, acestea urmând să atingă o cotă negativă de 10,1 procente în locul celei de 9,7 procente estimate inițial. De vină sunt, așa cum este lesne de ghicit, telefoanele și tabletele, care au devenit platforme mobile preferate pentru tot mai mulți utilizatori. Este pentru a treia oară în acest an când IDC ajustează rata de scădere a pieței PC, prognozele fiind din ce în ce mai pesimiste. Conform datelor culese până acum, IDC estimează că producătorii de PC-uri vor reuși să vândă în acest an 314 milioane de unități, o scădere de 10,1 procente de la cele 349 de milioane de la finele lui 2012 care este cea mai mare înregistrată până acum. Anul care vine nu va fi nici el mai favorabil pentru producătorii de PC-uri, IDC estimând o scădere de încă 3,8 procente, care va aduce nivelul vânzărilor undeva în jurul cifrei de 302 milioane de unități, adică la nivelul anului 2008. Estimările afirmă că piața PC-urilor se va stabiliza ulterior, până în 2017 fiind estimată o staționare la un nivel ușor superior barierei de 300 de milioane unități. Vestea bună pentru producătorii de laptopuri este aceea că sistemele Windows hibride vor cuceri un segment din ce în ce mai mare de piață, partenerii tradiționali Microsoft urmând să cucerească o cotă mai mare din piața tabletelor.