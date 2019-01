Părinţi, atenţie la jocurile pe telefon! Un copil a cumpărat "puteri speciale", de 6000 lei

Părinți, atenție la jocurile pe telefon! Un copil a cumpărat "puteri speciale", de 6000 lei

Două familii din județul Timiș s-au trezit în primele zile ale acestui an că au de plătit peste 700 lei, respectiv 6.000 lei, doar pentru că fiii lor minori s-au jucat pe telefonul mobil câteva săptămâni, potrivit informațiilor prezentate în cadrul matinalului Virgin Radio de miercuri, 16 ianuarie. Este vorba despre doi băieți în vârstă de 6, respectiv 7 ani, care au cerut permisiunea părinților pentru o achiziție inițială de 6 lei.



Problema este că băiatul a jucat timp de două săptămâni acel joc, tot dând click-uri pentru obținerea puterilor respective, fără niciun fel de cerere de acord din partea administratorilor jocului către utilizator", a declarat pentru „Adevărul" unul dintre adulții care s-au confruntat cu astfel de probleme.



„Fiul meu se juca pe telefon. Și am văzut, pe extrasul de cont, că-mi veneau sume din ce în ce mai mari de plată pentru compania care gestiona acel joc. Peste 700 de lei mi-au fost retrași de pe card. Am înlemnit când am văzut", a spus sursa citată. Aceasta a explicat pentru „Adevărul” că a luat extrasul de cont și s-a dus la banca unde își primea salariul să-i ceară să anuleze plățile aferente jocului, dar banca a spus că nu poate face nimic pentru că plățile au fost deja procesate.



O altă persoană s-a trezit că are de plată peste 6.000 lei.



Psihologii avertizează asupra riscurilor la care sunt expuși copiii expuși intensiv televizorului, telefonului mobil sau tabletelor.



"Primii 3 ani reprezintă o perioadă esențială în dezvoltarea creierului și a rețelelor neuronale ale copilului. În fața mediului virtual, copiii nu au parte de experiența obișnuită a limbajului, de stimularea gândirii și a reflecției pe care părinții, bunicii și alți oameni le oferă, în general", a explicat psihologul Marius Zamfir, pentru adevarul.ro.





