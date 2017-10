Opțiuni noi pentru Facebook de Halloween

Ştire online publicată Luni, 31 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Facebook a anunțat că va introduce două noi funcții cu ocazia sărbătorii de Halloween. Astfel, în modul Live, Facebook va permite aplicarea unor filtre cu măști înfricoșătoare iar reacțiile vor fi înlocuite de simboluri care „prind viață” când sunt selectate.Măștile vor fi disponibile în următoarele câteva zile pentru utilizatorii de Facebook Live pe iOS în SUA, Marea Britanie și Noua Zeelandă. În lunile următoare măștile vor fi disponibile și celor care utilizează Facebook pe dispozitive Android și în mai multe țări.Cum puteți folosi măștile Facebook:selectați butonul Live Videocând sunteți Live pe Facebook selectați iconița „bagheta magică” din colțul din stânga susselectați masca dorită din cele disponibile în josul ecranuluiTot de Halloween Facebook lansează și un set de reacții în ediție limitată, în țările selectate, în zilele de Halloween. Pentru a utiliza reacțiile de Halloween, țineți apăsat butonul Like de pe mobil sau plasați cursorul peste butonul Like de pe desktop pentru a vedea opțiunile, apoi alegeți dintre din degetele scheletice (Like), inima din bomboane (Dragoste), vrăjitoare care râde, fantoma , Frankenstein sau dovleac care se uită pieziș.