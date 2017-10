O ultimă încercare de conectare cu Philae va fi făcută duminică

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Oamenii de știință vor face duminică o nouă și probabil ultimă încercare de a reintra în contact cu modulul spațial Philae, care a împlinit la 12 noiembrie 2015 un an de când se află pe cometa 67P/Ciuriumov-Gherasimenko, dar de la care nu s-au mai primit semnale din iulie anul trecut, informează vineri Reuters și EFE, citând un comunicat de presă al Centrului Aerospațial German (DLR).Cometa se depărtează de Soare, iar când temperatura sa va coborî sub minus 51 de grade Celsius, Philae nu va mai putea funcționa. Aceste condiții vor apărea la sfârșitul lunii, prin urmare 'timpul presează', a declarat directorul acestui proiect, Stephan Ulamec. 'Vrem să epuizăm și ultima posibilitate', a mai spus el, potrivit Agerpres.ro.Inginerii de la DLR vor trimite robotului o comandă pentru a-l face să se miște, să ajungă într-o poziție mai bine luminată și, totodată, să scuture praful care îi acoperă panourile solare. Acesta ar fi cel mai bun scenariu, dar care are puține șanse de reușită, după cum recunosc experții, potrivit cărora, cea mai defavorabilă variantă ar consta într-o lipsă de reacție a modulului.Agenția Spațială Europeană crede că unul dintre cei receptori și unul dintre cei doi emițători ai modulului nu mai lucrează, iar ceilalți doi nu funcționează normal. În noaptea de 21 decembrie 2015 s-a detectat un semnal slab, dar acesta nu a putut fi considerat un semn că Philae s-ar fi 'trezit'.