O greşeală de tastare a unui inginer de la Amazon a făcut ca mii de site-uri să nu mai funcţioneze câteva ore

O greșeală de tastare a unui inginer de la Amazon a făcut ca mii de site-uri să nu mai funcționeze câteva ore

Ştire online publicată Vineri, 03 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O eroare de tastare a unui inginer de la Amazon este responsabila pentru faptul ca mii de site-uri nu au functionat cateva ore pe 28 februarie, spun cei de la Amazon. Compania si-a cerut scuze, explicand ca de vina este o comanda tastata incorect intr-un debugging de rutina a serviciilor de facturare.Problemele au aparut la un centru de date al diviziei Amazon Web Services ce furnizeaza servicii de cloud. Printre site-urile afectate se numara Apple Store, Netflix, Quora si Giphy.Un "typo" a facut ca, in loc sa fie dezactivate temporar doar cateva servere, numarul celor dezactivate sa fie mult mai mare, astfel ca o mare parte a serviciilor de hosting au fost afectate. Din cauza comenzii gresit introduse efectul a fost de proportii si mii de site-uri nu au mai putut fi accesate timp de cateva ore.Amazon spune ca serviciile sale de stocare sunt folosite de tot mai multe companii in ultimii ani si procesul de repornire a lor imediat dupa incident a durat mult mai mult.Aceasta eroare si consecintele uriase arata ca suntem intr-un punct in care o parte importanta a internetului depinde de o singura companie, Amazon si serviciile sale Amazon Web Services.