O companie de IT va debuta pe piaţa AeRO

O companie de IT va debuta pe piața AeRO

Compania Life is Hard, specializată în IT, va debuta pe piața AeRO, în data de 8 decembrie 2015. Cu aceasta ocazie, ședința de tranzacționare la Bursa de Valori București (BVB) va fi deschisă oficial de reprezentanții Life is Hard și ai Goldring, consultantul autorizat care a asistat compania în procesul de listare.Life is Hard este producătorul celei mai importante platforme de software pentru brokeraj în asigurări și vine pe piața AeRO cu o capitalizare anticipată de aproape 6,9 milioane lei (1,5 milioane euro).