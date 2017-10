Noul Samsung Galaxy, lansat cu fast pe 13 august. Evenimentul poate fi văzut live

Ştire online publicată Miercuri, 12 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Samsung nu ține cont de superstiții și a decis să lanseze în New York chiar vineri-13 august, modelele de tabletă Galaxy Note 5 și telefon Galaxy S6 Edge. Evenimentul poate fi văzut LIVE!Surprizele de la Samsung nu se opresc aici, astfel că va avea loc și lansarea unui model de ceas inteligent Samsung Galaxy Gear A, cu următoarele caracteristici: 768 MB-RAM, 4 GB memorie de stocare, 4.1 Bluetooth, Wi-Fi și Tizen 2.3.1 OS, potrivit Realitatea.net.Tableta Galaxy Note 5 are o bateria de 3.000 mAh și display-ul QHD, Note 5 va mai veni cu camere foto de 5, respectiv 16MP, 4GB memorie RAM, 32GB spațiu de stocare (fără card microSD) și Android 5.1 Lollypop.Samsung Galaxy S6 Edge Plus are marginea curbata a telefonul va permite utilizatorilor sa foloseasca un al doilea meniu pe langa cel in care sunt afisate 5 contacte alese de noi. Telefonul va oferi posibilitatea de a alege exact ca in cazul contactelor, 5 aplicatii favorite ce se vor regasi in meniul accesat de pe marginea curbata. Contactele au si ele parte de o imbunatatire si vor oferi acces rapid la functii precum apeluri video sau trimiterea SMS-urile, email-urilor.