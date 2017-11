Noul iPhone X, fabricat cu elevi forțați să muncească 11 ore pe zi

Ştire online publicată Miercuri, 22 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Principalul furnizor din Asia al grupului american Apple este acuzat că a folosit elevi care au făcut chiar și ore suplimentare pentru a asambla noul iPhone X.Principalul furnizor din Asia al grupului american Apple a folosit liceeni care în mod ilegal au lucrat ore suplimentare pentru a asambla noul telefon iPhone X, potrivit unui articol publicat marți în Financial Times.Un număr de șase liceeni au declarat pentru cotidianul britanic că, în mod obișnuit, lucrează 11 ore pe zi pentru a asambla telefoane iPhone X la o uzină din Zhengzhou, China, ceea ce potrivit legislației chineze constitutie ore suplimentare ilegale pentru liceeni care fac practică la o companie. Cei șase fac parte dintr-un grup de aproximativ 3.000 de liceeni de la Zhengzhou Urban Rail Transit School care în luna septembrie a acestui an au fost trimiși să lucreze la o uzină locală gestionată de furnizorul Apple, firma taiwaneză Hon Hai Precision Industry, cunoscut sub denumirea de Foxconn.Liceenilor, cu vârsta între 17 și 19 ani, li s-a spus că practica de trei luni în fabrică este o 'experiență de lucru' necesară pentru a putea absolvi."Suntem forțați de școala noastră să mergem să lucrăm acolo. Munca nu are nimic de-a face cu studiile noastre", a declarat o liceeană de 18 ani care se pregătește pentru a deveni însoțitor de tren și care susține că zilnic asamblează până la 1.200 de camere pentru iPhone X.În replică, Apple și Foxconn au recunoscut că au descoperit cazuri în care liceeni care sunt incluși în programele de internship au lucrat ore suplimentare, dar au precizat că au luat măsuri pentru a remedia aceste situații. În plus, ambele companii susțin că liceeni lucrează pe bază de voluntariat, potrivit DC News.Potrivit unui angajat cu vechime de la Foxconn, în mod obișnuit uzina de la Zhengzhou angajează în fiecare an liceeni în cea mai aglomerată perioadă a anului, între lunile august și septembrie.Aceste angajări pot duce la creșterea numărului de muncitori de la 100.000 până la 300.000 de angajați care produc până la 20.000 de telefoane iPhone pe zi. În acest an însă, nevoia de muncitori sezonieri a fost mai mare, a adăugat sursa citată de Financial Times.