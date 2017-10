Nici aplicaţia WhatsApp nu e SIGURĂ. Conversaţiile pot fi decriptate

Nici aplicația WhatsApp nu e SIGURĂ. Conversațiile pot fi decriptate

Ştire online publicată Vineri, 13 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

A picat și mitul aplicației Whatsapp! Deși creatorii săi spun că nimeni nu vă poate citi mesajele, o nouă cercetare îi contrazice, potrivit The Guardian.Facebook, care a cumpărat WhatsApp în 2014, pretinde că nimeni nu poate intercepta mesajele de pe una dintre cele mai folosite aplicații din lume.Nici măcar compania și angajații săi. Dar un specialist al Universității din California a demonstrat că mesajele dumneavoastră pot fi citite de compania americană, din cauza modului de criptare.Mai precis, protocolul de criptare are o "ușiță" în discuțiile clienților pe care o folosește când vrea. Mai departe, WhatsApp poate oferi acces la conversații private unor servicii secrete care solicită acest lucru, spun experții. WhatsApp are un miliard de utilizatori la nivel mondial și este preferat și de către activiști, disidenți și diplomați, scrie realitatea.net