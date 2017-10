Mozilla şi Epic Games: jocurile pretenţioase cu Unreal Engine 4 vor putea rula direct în browser

Mozilla și Epic Games: jocurile pretențioase cu Unreal Engine 4 vor putea rula direct în browser

Ştire online publicată Joi, 13 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În luna mai a anului trecut, Mozilla Foundation a anunțat că intenționează să transforme browser-ele moderne în platforme puternice pentru jocuri și că va colabora cu Epic Games pentru optimizarea unor titluri bazate pe motorul grafic Unreal Engine 3. Între timp au apărut câteva jocuri comerciale, cum ar fi de pildă Monster Madness, însă dezvoltatorii interesați de crearea unor jocuri bazate pe standarde Web deschise vor primi ceva și mai bun.Mozilla Foundation a fost una dintre primele companii, alături de Opera, care a implementat suport WebGL într-un browser. Cunoscutul standard 3D și-a făcut apariția în Firefox 4.0 și a fost îmbunătățit pe parcurs, Mozilla considerând ulterior că acesta a deveni suficient de puternic pentru a permite rularea unor jocuri cu grafică pretențioasă care să se apropie de suratele lor scrise în cod nativ.Pentru obținerea unor performanțe bune în condițiile în care jocurile trebuiau să fie scrise în JavaScript, Mozilla a trebuit să dezvolte și un motor JavaScript îmbunătățit, OdinMonkey, și o versiune nestandardizată de JavaScript numită asm.js, care este optimizată pentru viteză. Implementat începând cu Firefox 22, OdinMonkey a oferit performanțe care au atins 40-50 de procente din viteza codului nativ în momentul în care rula cod asm.js.Mozilla Foundation a anunțat ieri că această colaborare cu Epic Games a făcut un nou pas important, compania făcând o demonstrație cu motorul grafic Unreal Engine 4 rulând direct în browser-ul Firefox. Bazată tot pe standardul WebGl și biblioteca nestandardizată asm.js, versiunea optimizată pentru Web a motorului grafic Unreal Engine 4 folosește și Emscripten pentru translatarea codului C sau C++ în cod JavaScript, acesta pas fiind posibil prin renunțarea la UnrealScript în favoarea unor limbaje de programare standard.În plus, Mozilla Foundation a anunțat că progresul făcut între timp permite codului asm.js să ruleze cu circa 67% din performanțele codului nativ echivalent, minimizând astfel diferențele dintre cele două tipuri de medii software.În acest moment, standardul WebGL este implementat în browser-ele Firefox, Chrome, Safari și Opera, în timp ce Internet Explorer 11 oferă doar o compatibilitate parțială. Codul JavaScript nestandardizat asm.js este suportat doar în Firefox, însă Google și-a exprimat interesul și acesta ar putea să-și facă apariția și în Chrome și alte browsere bazate pe codul Chromium.